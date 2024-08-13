Діятиме для всіх: Генштаб ввів нові обмеження для однієї з областей - що відомо

Обмеження запроваджені у Сумській області через загрозу ворожих диверсантів та інтенсифікацію бойових дій, наголосили в Генштабі ЗСУ.

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Обмеження запроваджені через загрозу ворожих диверсантів / Колаж Главред, фото: УНІАН

У 20-кілометровій зоні Сумської області, що межує з Курською областю РФ, вводиться обмеження на переміщення усіх категорій громадян. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Військові повідомили, що через зростання інтенсивності бойових дій, активізацію діяльності диверсійно-розвідувальних груп і сил спеціальних операцій противника, а також для збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військове командування запровадило обмеження на переміщення громадян усіх категорій у двадцятикілометровій прикордонній зоні Сумської області.

"Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні. Прохання з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів", - резюмували в Генштабі. відео дня

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - що відомо про операцію на територі Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Росії Володимир Путін намагається зняти з себе відповідальність за наступ українських військ у Курській області, перекладаючи її на інших урядовців і військових. Таке спостереження зробили аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті від 12 серпня.

Військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко висловив припущення, що Україна може використати контроль над окремими районами Курської області, а можливо, й інших регіонів Росії, під час переговорів з країною-агресором. Мусієнко також зазначив, що операції ЗСУ можуть поширитися за межі Курської області.

Російський політолог Сергій Марков у коментарі для видання The Times заявив, що несподівано швидкий і зухвалий наступ ЗСУ в Курській області став для росіян справжнім шоком, а для Путіна – серйозним приниженням.

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