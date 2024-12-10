Повалення режиму Асада: експерт назвав, хто виграв після зміни влади в Сирії

Поки складно говорити про те, що чекає на Сирію у віддаленій перспективі, каже Ілія Куса.

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У Сирії повалили режим Башара Асада / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Ключове:

Вигоду отримали Анкара, Єрусалим і Доха

Подальші перспективи Сирії в тумані

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса прокоментував питання про те, хто є основним вигодонабувачем після зміни влади в Сирії.

В інтерв'ю Главреду він підкреслив, що на політичні дивіденди можуть розраховувати Анкара, Єрусалим і Доха.

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"Короткострокові переваги отримують Туреччина, Ізраїль і Катар, які зробили ставку на певні угруповання, що мають тісні зв'язки в регіоні, і можуть вирішити свої завдання найближчим часом, користуючись вакуумом влади". - каже експерт.

Водночас він звернув увагу на те, що поки складно говорити про те, що чекає на Сирію у віддаленій перспективі.

"Що стосується подальших перспектив Сирії, все залежатиме від того, що буде далі з Сирією, ким буде сформована влада і якою вона буде", - додав Куса.

Падіння режиму Асада - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що режим Асада повалено, а сирійський диктатор утік. Сирійські повстанці зайшли в столицю Дамаск - армія Асада опору не чинила.

Як повідомляв Главред, літак Асада, схоже, спробував вилетіти з Сирії, проте через деякий час безслідно зник із радарів. Є версія, що Асад покинув країну і загинув в авіакатастрофі: російський літак Іл-76, на борту якого, ймовірно, був сирійський президент, міг зазнати катастрофи, оскільки зник із радарів.

Нагадаємо, Ізраїль ухвалив рішення розгорнути свої сили в буферній зоні на кордоні з Сирією. У ЦАХАЛ підкреслили, що не втручаються в сирійські події, а захищають свою прикордонну зону.

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Хто такий Ілля Куса Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього". За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу. Володіє англійською та арабською мовами. Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

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