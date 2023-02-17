"Судоми схопили": Путін влаштував "танці" ногами на зустрічі з Лукашенком

Російський диктатор вислуховуючи промову свого друга Олександра Лукашенка з приводу товарообігу між Білоруссю і РФ, регулярно смикав ногами.

Путін, Лукашенко / Пул першого скріншот

Президент країни-агресора Володимир Путін на зустрічі 18 лютого з самопроголошеним президентом Білорусі Олександр Лукашенко не міг контролювати свої ноги.

На це звернув увагу в Twitter російський громадський діяч Леонід Невзлін.

Так, Путін вислуховуючи промову Лукашенка з приводу товарообігу між Білоруссю і РФ, регулярно смикав ногами.

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"Путін психує явно. На зустрічі з Лукашенком зовсім не може свої ноги контролювати", - прокоментував рухи тіла президента РФ Невзлін.

Варто відзначити, що співрозмовник глави Кремля свої нижні кінцівки контролював.

Ось тільки в коментарях відзначають, що у Путіна "нервовий зрив або судоми почали хапати".

Нові заяви Лукашенка про Україну

Директор Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув загрозою безпосередньо воювати з Україною у тому випадку, якщо, мовляв, хоча б "один солдат прийде на територію Білорусі". Пригрозив "жорстокою" відповіддю.

"Я готовий разом з росіянами воювати з території Білорусі тільки в одному поки випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони вчинять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру", - сказав Лукашенко.

Пізніше Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що Путін знову змушує Лукашенка вступити в пряму війну Москви проти Києва. Лукашенко намагається відмовитися.

Раніше Лукашенко зробив заяву про те, що країни ОДКБ (блок вважається підконтрольним Москві, проте не підтримав війну проти України, - ред.), мовляв, "повинні визначитися" зі своєю позицією з приводу нападу РФ на Україну. Мовляв,"цього від них зажадає час".

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