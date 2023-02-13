"Відсидітися не вийде": Лукашенко прокинувся і зробив різкий випад через війну в Україні

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко майже через рік після масштабного вторгнення військ Росії в Україну заявив, що країни-члени Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) повинні визначити позицію щодо війни.
"Якщо хтось думає, що конфлікт України і Росії - це не наш конфлікт, що тихенько де-небудь відсидимося, нічого такого не буде", - йдеться в заяві Лукашенко.
Лукашенко зазначив, що незабаром країни-члени ОДКБ повинні визначити позицію щодо війни проти України.
"Прийде час, він недалеко, буквально завтра, він вимагатиме визначатися, займати певну позицію", - додав диктатор.
Загроза нападу Росії з Білорусі
Командувач Об'єднаними силами Збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що у військ України є можливості своєчасно відреагувати на загрозу вторгнення окупантів РФ з Білорусі. Якщо рівень загрози зросте, ЗСУ задіють резерви на проблемних напрямках.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Київ відстежує пересування військ окупанта Росії на території Білорусі. Поки розвідка не фіксує ознак створення там ударного угруповання для нового військового вторгнення в Україну. Імовірність нападу з даного напрямку поки залишається низькою.
Аналітики Американського Інституту вивчення війни допустили, що новий напад Росії на Україну з Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Атака в найближчій перспективі, на думку експертів, виглядає малоймовірною.
Читайте також:
- "Можуть почати зіткнення армії РФ з білорусами": скільки Путін буде терпіти Лукашенка
- "Лукашенко залежить від Путіна": Ейдман оцінив реальні шанси Білорусі вплутатися у війну проти України
- Ейдман поділився прогнозом, чи повстане білоруський народ проти Лукашенка