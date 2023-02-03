Кадиров створить "північно-кавказький емірат": експерт спрогнозував, що буде з Чечнею після війни

Після програшу Росії у війні проти України в Чечні розгоряться сепаратистські настрої. Рамзан Кадиров буде змушений їх підтримати.

Кадиров буде змушений підтримувати сепаратистські настрої в Чечні / УНІАН

Російський політолог Дмитро Орєшкін не виключає, що після програшу кремлівського диктатора Володимира Путіна у війні проти України в Чечні можуть розгорітися сепаратистські настрої, нинішній одіозний глава республіки Рамзан Кадиров буде змушений їх підтримувати.

"Поставте себе на його місце – раптом в центрі Росії, Москві або Санкт-Петербурзі, формується правова держава, до якої входить Чечня. Приходить новий прокурор, який відповідає перед виборцями або їхніми представниками в парламенті. Він буде змушений ставити питання - хто вбив Бориса Нємцова, чому недорозслідували і не залучили до допиту Геремєєва (Руслан Геремєєв - офіцер МВС з Чечні, один з ймовірних організаторів вбивства опозиціонера Бориса Нємцова і близький соратник Рамзана Кадирова, - Главред), хто вбивав людей гомосексуальної орієнтації, кажучи, що їх в Чечні не існує. І що робити Кадирову в цій ситуації?",- пояснив Орєшкін в інтерв'ю Главреду.

За його словами, в цій ситуації Кадирову треба або бігти, або, спираючись на своїх силовиків, намагатися побудувати якусь лінію оборони і свій "північно-кавказький емірат", яким Кадиров буде командувати.

Як повідомляв Главред, днями чеченський диктатор Рамзан Кадиров звинуватив Захід і Україну у тому, що вони не допомогли чеченцям воювати за незалежність в дев'яності роки, а зараз Чечня нібито не зможе існувати без Росії, і навіть не прогодує людей.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Путіна нібито попередили про розвалі РФ вже у 2023 році. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан. Крім того, про вихід зі складу Росії можуть заявити Башкортостан і Чечня.

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