Країни НАТО в небезпеці через загрози Путіна: Британія направляє Україні військову допомогу

Путін погрожує країнам НАТО - Міноборони Британії / Reuters

Російський президент Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що країни Північноатлантичного альянсу знаходяться в небезпечному становищі через посилення військової присутності організації на східному фланзі блоку безпеки Заходу. Британія вже діє, направляючи додаткову військову допомогу Україні. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Як повідомляє Sky News, глава британського Міноборони зазначив, що Путін чітко окреслив ризики небезпеки для країн НАТО через розгортання військ на сході Європі.

"Путін чітко дав зрозуміти у своїх погрозах, що всі ми піддаємося ризику", - сказав він.

При цьому Уоллес позитивно оцінив реакцію Великобританії на ситуацію з нападом Росії на Україну і додав, що Лондон вже направив Києву додаткову військову допомогу.

Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Британії Ліз Трас заявила, що Захід припустився помилки, коли не зупинив президента РФ Володимира Путіна. Дипломатка акцентувала увагу на тому, що західне співтовариство робило недостатньо кроків для протидії російській агресії, починаючи з ситуації на Донбасі і у Сирії. В результаті цього сталася війна в Україні. Вона закликала значно посилити санкції щодо Москви.