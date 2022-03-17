"Ми кинули виклик Путіну": Британія визнала свою головну помилку щодо глави РФ

Британія шкодує, що вчасно не зупинила Путіна / Reuters

Міністр закордонних справ Британії Ліз трас заявила, що Захід зробив недостатньо для того, щоб вчасно зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, мало протидіяв агресії РФ, починаючи з дій Путіна на Донбасі в Україні та в Сирії. Свідченням і результатом цього недопрацювання стала війна в Україні.

Трас вважає, що зараз потрібно вводити ще більш жорсткі санкції проти Росії.

читайте такожРосійський правозахисник назвав єдиний варіант для перемоги України у війні"Було занадто багато самозаспокоєння. Ми зробили недостатньо, щоб кинути виклик Володимиру Путіну, і тепер ми спостерігаємо ці жахливі злочини, що порушують міжнародне право", - сказала дипломат у програмі Woman's Hour, пише BBC.

Також трас додала, що Великобританія "очолила" зусилля з постачання зброї Україні та введення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські військові зможуть вести активні бої протягом найближчих 10-14 днів. А на даний момент вони втрачають наступальний потенціал і рухаються за інерцією.

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