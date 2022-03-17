"Ми кинули виклик Путіну": Британія визнала свою головну помилку щодо глави РФ

Тепер влада країни має намір ввести ще більш жорстокі санкції щодо Російської Федерації.
Міністр закордонних справ Британії Ліз трас заявила, що Захід зробив недостатньо для того, щоб вчасно зупинити російського диктатора Володимира Путіна.
Зокрема, мало протидіяв агресії РФ, починаючи з дій Путіна на Донбасі в Україні та в Сирії. Свідченням і результатом цього недопрацювання стала війна в Україні.
Трас вважає, що зараз потрібно вводити ще більш жорсткі санкції проти Росії.
читайте такожРосійський правозахисник назвав єдиний варіант для перемоги України у війні"Було занадто багато самозаспокоєння. Ми зробили недостатньо, щоб кинути виклик Володимиру Путіну, і тепер ми спостерігаємо ці жахливі злочини, що порушують міжнародне право", - сказала дипломат у програмі Woman's Hour, пише BBC.
Також трас додала, що Великобританія "очолила" зусилля з постачання зброї Україні та введення санкцій проти Росії.
Нагадаємо, радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські військові зможуть вести активні бої протягом найближчих 10-14 днів. А на даний момент вони втрачають наступальний потенціал і рухаються за інерцією.
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