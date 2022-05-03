"Стає все більшим монстром": експерт розібрав психологічний портрет Путіна і пояснив його проблему

Експерт розібрав психологічний портрет Путіна і пояснив його проблему/ Reuters

Глава Кремля Володимир Путін розв’язав війну проти України і віддає злочинні накази тому, що він формувався як деструктивна особистість – тобто така, яка звинувачує у своїх бідах усіх навколо, а не себе, і тому намагається усіх змінити.

Як і всі деструктивні особистості, Путін здійснюватиме далі все нові і нові злочини, якщо не буде покараний за попередні. Про це розповів письменник, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак під час чату на Главреді, розбираючи психологічний портрет президента РФ.

"З чого починали Іван Грозний та Калігула? З вбивства тварин, знущання над людьми, ґвалтувань. Але за ці злочини вони не були покарані, і тому ставали все більшими і більшими монстрами. І їхньою ціллю ставали масові знущання та розбої. А кульмінаційна точка – розв’язування війн і знищення мас людей із єдиною ціллю – увійти в історію, проявити себе", – зазначає Бадрак.

У таких психологічних проблем "ноги ростуть" з того, що раніше людина була неприйнята, недолюблена і відштовхнута.

"У Путіна це дуже добре демонструє його малюнок кішки, вид ззаду, який він намалював дітям у 2013 році. Ця кішка – це сам Путін, відвернутий від усього світу", – каже експерт.

За його словами, російський диктатор не може мислити конструктивно, і чим більше безкарності він відчуває, тим більшими стають масштаби його злочинів.

Глава Кремля хотів наблизитися до Гітлера. Він хотів увійти в історію як людина, яка щось зробила і щось може. Зокрема, він хотів запам’ятатися "збирачем земель", проте йому це не вдасться, наголошує військовий експерт. Адже у XXI столітті не може бути ніяких "збирачів земель" – зараз у світу інші цінності та принципи співіснування.

Раніше у США зазначали, що чим більше в російської армії провалів і невдач у війні проти України, тим більше зростає ризик, що російський диктатор Володимир Путін може натиснути ядерну кнопку.

Як повідомлялося раніше, Путін може готувати важливу заяву до 9 травня про долю "ДНР" і "ЛНР". 9 травня 2022 року російській владі потрібно показати своєму народу хоч якусь перемогу в війні проти України. Але на полі бою таких перемог немає, окупанти не можуть ніде просунутися вперед.

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