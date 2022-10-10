Летів бомбити Україну: у Ростовській області впав військовий літак Су-25, ракети вибухнули в полі

Військовий літак РФ звалився / скріншот

У Ростовській області, сьогодні, 10 жовтня, розбився військовий літак Су-25, який повинен був здійснити бойовий виліт, також загинув пілот.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, літак вилетів з аеродрому військової частини 75 391 на бойовий виліт.

Він зазнав аварії в полі в районі хутора Рогалик Міллеровського району Ростовської області. Причини з'ясовуються.

Крім того, в Ростовській області впав невідомий літальний апарат. Його уламки побачили жителі Завітинського району.

"Частини невідомого апарату (це міг бути безпілотник або частина ракети) впали на поле в Завітинському районі і підпалили траву. Уламки побачили місцеві жителі і викликали рятувальників. Що це було - поки невідомо. Офіційних коментарів від Міноборони не надходило", - пише Telegram-канал Baza.

Очевидці також показали відео палаючої ракети в полі Ростовської області.

Варто відзначити, що вчора, 9 жовтня, в РФ також розбився військовий літак.

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав столичний градоначальник.

Прессекретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих від ракетних обстрілів зросла до 51, з них 42 - потрапили до лікарні.

В результаті обстрілу були пошкоджені 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Окупанти застосували по Україні понад 80 ракет. Силами ППО було збито близько 45 ракет.

Крім того, протиповітряною обороною було знищено 9 з 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав столичний градоначальник.

Прес-секретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко передавати, що кількість постраждалих від ракетних обстрілів зросла до 51, з них 42 - потрапили до лікарні.

В результаті обстрілу були пошкоджені 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Окупанти застосували по Україні понад 80 ракет. Силами ППО було збито близько 45 ракет.

Крім того, протиповітряною обороною було знищено 9 з 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

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