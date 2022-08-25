У Байдена присвоять назву місії в Україні та призначать генерала - WSJ

Назва операції формально визнає зусилля США за прикладом, як раніше Пентагон називав місії в Іраку і Афганістані.
У президента США Джо Байдена мають намір присвоїти назву місії допомоги Україні. І призначити відповідального генерала, пише The Wall Street Journal.
За інформацією журналістів, найближчими тижнями адміністрація Байдена планує дати окреме ім'я своїй військовій місії з підтримки України, що означатиме перехід від разових зусиль щодо навчання і допомоги до багаторічних.
Видання зазначає, що назва операції формально визнає зусилля США за прикладом, як раніше Пентагон називав місії в Іраку і Афганістані операціями "Іракська свобода", "Незламна свобода" і "Страж свободи".
Це має велике бюрократичне значення, оскільки зазвичай тягне за собою довгострокове цільове фінансування. Крім того, українську місію очолить генерал, який, як очікується буде дво - або тризірковим, тобто генерал-майор або генерал лейтенант.
Військова допомога Україні
Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.
В рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.
Читайте також:
- Україна на День Незалежності отримає від США грант у 3 млрд доларів – Мінфін
- ППО та авіаційні комплекси: Шмигаль розповів, яке озброєння Україна отримає від США
- Найбільший пакет військової допомоги Україні від США: коли отримаємо зброю