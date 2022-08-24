Байден готує важливу новину для Зеленського через Росію

Зеленський, Байден / Офіс президента, Reuters

Президент США Джо Байден у четвер, 25 серпня, зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомляє офіційний представник Білого дому Джон Кірбі, дзвінок буде зокрема, через нову інформацію Білого Дому про "референдуми" на окупованих територіях України, передає CNN.

За його словами, Білий дім має інформацію про те, що Росія може провести псевдореферендуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей протягом найближчих декількох днів.

"Сполучені Штати і міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися законними", - підкреслив Кірбі.

США очікують, що Росія буде маніпулювати результатами "референдумів" і неправдиво стверджувати про нібито згоду українців приєднатися до РФ.

"Буде вкрай важливо виявляти і протидіяти цій дезінформації в режимі реального часу", - додав Кірбі.

При цьому, за його інформацією, росіяни зараз стурбовані можливою низькою явкою на псевдореферендумах.

Позиція України

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна в жодному разі не погодиться провести переговори з російською делегацією, якщо окупанти проведуть "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України.

Він твердо зазначив, що Україна не планує і не буде планувати віддавати свої території ворогові. Анексія регіонів закриє двері перед РФ для переговорів з Україною.

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