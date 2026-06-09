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США в ООН заявили, що вторгнення в Україну стало для РФ стратегічним провалом

Дар'я Пшеничник
9 червня 2026, 13:48
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За даними американської сторони, російська армія загрузла в затяжних боях, а економічні та військові втрати лише зростають.
США в ООН заявили, що вторгнення в Україну стало для РФ стратегічним провалом
У США переконані, що перемогти силою у цій війні не вдасться / Колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот з відео

Головне з новини:

відео дня
  • США назвали вторгнення РФ "стратегічною катастрофою"
  • Вашингтон закликав до негайного припинення вогню

США різко посилили риторику щодо ризику подальшої ескалації війни в Україні. Представник Вашингтона при Економічній і соціальній раді ООН Ден Негреа заявив, що минулий тиждень став черговим нагадуванням про масштаб російського терору: удари РФ забрали життя понад 20 мирних українців.

Чому у Вашингтоні говорять про "стратегічну катастрофу" для Росії

Негреа підкреслив, що ситуація на фронті демонструє повну неспроможність Кремля досягти своїх цілей. Він нагадав слова держсекретаря США Марко Рубіо про те, що вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом.

"Її нафтопереробні заводи палають, і Росія зараз втрачає 5 000 осіб на місяць. Москва не може досягти своїх цілей на полі бою", - додав Негреа.

За даними американської сторони, російська армія загрузла в затяжних боях, а економічні та військові втрати лише зростають. Негреа наголосив, що будь-які спроби Кремля підвищити ставки не змінять головного - РФ не здатна переламати ситуацію на полі бою, а подальша ескалація лише поглибить її власну кризу.

Чого вимагають США від сторін та союзників Росії

Вашингтон закликає до негайного припинення вогню та переходу до переговорів, які мають завершити війну. За словами Негреа, "цикл помсти, ескалації, насильства та смерті має припинитися".

США звернулися до всіх держав-членів ООН із вимогою припинити будь-яку підтримку російських військових зусиль. Особливо це стосується Ірану, який постачає РФ ударні БПЛА, та Куби, що дозволяє тисячам своїх громадян воювати як найманці на боці Москви.

Чому США наполягають на припиненні війни саме зараз

У Вашингтоні вважають, що Росія перебуває на межі виснаження: її оборонно‑промисловий комплекс працює на межі можливостей, а економічні показники стрімко погіршуються. На цьому тлі продовження бойових дій не лише не дає Кремлю шансів на успіх, а й створює додаткові ризики для глобальної безпеки.

Американська позиція залишається незмінною: військового вирішення цієї війни не існує, а затягування конфлікту лише збільшує кількість жертв і масштаби руйнувань.

Чи може війна в Україні скоро закінчитися - прогноз експерта

Експерт з питань Росії та історик Маттіас Уль вважає, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. За його прогнозом, конфлікт може затягнутися на роки та поступово перерости у так звану "нескінченну війну дронів".

Як зазначає Уль, нинішній етап бойових дій є війною на виснаження, де жодна зі сторін не демонструє готовності до швидкого припинення бойових дій або досягнення компромісу.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, 22 травня держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи ситуацію навколо спроб дипломатичного врегулювання війни, заявив, що Штати більше не виступають посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Вашингтон долучився до переговорного процесу, оскільки залишався чи не єдиною стороною, здатною підтримувати діалог як з Києвом, так і з Москвою.

Крім того, Кремль знайшов нову відмовку, щоб не продовжувати мирні переговори з Україною. Про це свідчить заява прессекретаря кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Нагадаємо, що травень став точкою чергового сплеску миротворчої риторики, яка, попри зовнішній оптимізм, приховує глибоку кризу довіри та застій у реальних переговорах. На тлі заяв Кремля про "наближення кінця війни" та активності американських посередників, реальна ситуація на фронті та дипломатичні вимоги сторін свідчать про те, що до фінальної точки ще далеко.

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Що відомо про ООН?

Організація Об'єднаних Націй (ООН) — глобальна міжнародна організація, заснована 1945 року. Декларованою метою діяльності організації є підтримання й зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. Штаб-квартира розміщується в Нью-Йорку. Організація має офіси в Женеві, Відні, Найробі та Гаазі, пише Вікіпедія.

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