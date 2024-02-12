ЄС вперше може застосувати санкції проти Китаю: у Bloomberg назвали компанії

У разі ухвалення це буде перший випадок, коли ЄС запровадив обмеження для компаній у Китаї.

https://glavred.net/world/yes-vpershe-mozhe-zastosuvati-sankciji-proti-kitayu-u-bloomberg-nazvali-kompaniji-10541210.html Посилання скопійоване

Фірми із Китаю потраплять під санкції Європи / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

До списку компаній, щодо яких ЄС пропонує застосувати санкції за допомогу Росії, вперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну потрапили три фірми із Китаю.

"Європейський Союз запропонував нові торговельні обмеження щодо близько двох десятків фірм, у тому числі трьох із Китаю, звинувачених у підтримці воєнних зусиль Росії в Україні", - пише видання Bloomberg.

У разі ухвалення це буде перший випадок, коли ЄС запровадив обмеження для компаній у Китаї після вторгнення Росії в Україну. Згідно з чернеткою пропозиції, з якою ознайомилося Bloomberg. Пропозиції включають три китайські фірми та по одній з Індії, Шрі-Ланки, Сербії, Казахстану, Таїланду, Туреччини та Гонконгу.

відео дня

Обмеження заборонятимуть європейським компаніям торгувати з компаніями, внесеними до списку.

Також зазначається, що раніше ЄС вже пропонував включити до списку кілька китайських фірм, але ці пропозиції були відхилені через опір деяких країн-членів.

"Це питання є надзвичайно важливим для ЄС, який вважає Пекін одним зі своїх найважливіших торгових партнерів, і зокрема для Німеччини, для якої Китай є найбільшим ринком для виробників автомобілів, включаючи Volkswagen AG. Для ухвалення санкцій ЄС потрібна підтримка всіх держав-членів, і до цього вони можуть змінитися", - йдеться в повідомленні.

Також Bloomberg пише, що згідно з документом технологічні та електронні компанії звинувачують у "сприянні військовому та технологічному вдосконаленню Росії або розвитку російського сектору оборони та безпеки".

Нагадаємо, що Китай попередив про погіршення відносин з Україною. Чиновники повідомили, що Китай попередив Україну про негативні наслідки для відносин через внесення китайських компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

Китай готується кинути виклик США та почати нову війну. За словами Віталія Кулика, в 2027-2035 роках Китай, досягнувши певного рівня політичної та військової потужності, може кинути виклик Сполученим Штатам.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.