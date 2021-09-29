УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гроші

Буде катастрофа: США загрожує наступ дефолту

29 сентября 2021, 20:57

У Конгресу ще є час до 00:01 п'ятниці, 1 жовтня, щоб прийняти документи, інакше США може зіткнутися з так званим шатдауном.

США
США загрожує дефолт / Reuters

Конгрес США до 18 жовтня повинен підвищити встановлену законом стелю державного боргу або тимчасово скасувати обмеження на запозичення, якщо це не відбудеться, то федеральний уряд Штатів може залишитися без грошей, в результаті чого трапиться дефолт.

За словами глави американського Мінфіну Джанет Йеллен дефолт, який може бути оголошений менш, ніж через три тижні, призведе до неконтрольованої рецесії і фінансової кризи.

"Це було б згубно для американської економіки, для глобальних фінансових ринків і для мільйонів сімей і працівників, чия фінансова безпека опиниться під загрозою через затримку виплат", – сказала Йеллен.

Крім цього чиновниця додала, що бездіяльність Конгресу може призвести до затримки виплат пенсій, зарплат військовослужбовців і зростання процентних ставок за кредитними картками, кредитами на автомобілі та іпотеці. Також вона допустила, що ймовірний дефолт змусить країни відмовитися від долара, як від світової резервної валюти.

Водночас міністр висловила думку, що бездіяльний Конгрес може бути небезпечнішим для економіки, ніж пандемія коронавірусної хвороби.

Реклама

"Як би болісно це не було, нездатність вирішити проблему ліміту заборгованості і дефолт за нашими національними зобов'язаннями буде набагато гірше. Ймовірно, це спровокує Історичний фінансовий колапс і призведе нашу економіку до рецесії", – заявила глава Мінфіну.

У банківському холдингу JPMorgan стурбовані тим, що Сполучені Штати можливо наблизилися до свого першого дефолту в історії.

Генеральний директор JPMorgan Джеймі Дімон назвав подібний сценарій "потенційною катастрофою".

За його словами, вже втретє борг США наближається до свого ліміту. Подібні ситуації виникали в 2011 і 2017 роках. Раніше, коли питання виявлялося в центрі уваги, все вдавалося виправити. Джеймі Дімон зазначив, що" Штати ніколи не повинні навіть наближатися до цієї лінії".

Ліміт американського держборгу становить 28,4 трлн доларів. Однак фактично реальний борг вже перетнув цю межу, підскочивши до 28,43 трлн доларів. Конгрес повинен прийняти остаточне рішення щодо ліміту держборгу до 18 жовтня.

У свою чергу республіканці стверджують, що готові підтримати законопроект, який дозволить уряду продовжити роботу до грудня, поки йдуть дебати щодо проекту бюджету на 2022 рік, проте віддавати голоси за документ про підвищення стелі держборгу вони не мають наміру.

"Ми не хочемо допомагати демократам піднімати стелю боргу, поки вони за закритими дверима складають безрозсудний податковий і витратний план історичного масштабу", - заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

У Конгресу ще є час до 00:01 п'ятниці, 1 жовтня, (07: 01 за київським часом), щоб прийняти ці документи, інакше США може зіткнутися з так званим шатдауном (shutdown — зупинка, закриття). Це означає, що уряд не зможе виконувати непершередні функції, а більшість державних службовців будуть змушені тимчасово не працювати.

Так, Конгрес щороку затверджує бюджетні програми за такими напрямками, як правосуддя, наука, енергетика, екологія та ін., і якщо конгресмени або сенатори не встигають домовитися за цими пунктами в строк або якщо президент відмовляється підписати відповідний документ, уряд змушений частково "закритися".

viber
новини США дефолт
Зараз ви переглядаєте новину «Буде катастрофа: США загрожує наступ дефолту». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названо кімнатні рослини, які найкорисніші для здоров'яНазвано кімнатні рослини, які найкорисніші для здоров'я Фінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботиФінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботи У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильнішеУ моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше "Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками""Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками" Нові правила карантину: українців без щеплення не пустять у транспортНові правила карантину: українців без щеплення не пустять у транспорт

Последние новости

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

Реклама
17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

Реклама
15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

Реклама
12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

12:09

1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

12:07

Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тіктокерам Видео актуально

11:52

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня

11:51

Вибуховий удар грипу: експерти попередили про ризики масштабної пандемії Видео

11:41

У Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах і обкрадала їх Видео

11:19

Поляков не був випадковим пасажиром: в МВС розкрили деталі розслідування смерті нардепа

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять