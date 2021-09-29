Буде катастрофа: США загрожує наступ дефолту

США загрожує дефолт / Reuters

Конгрес США до 18 жовтня повинен підвищити встановлену законом стелю державного боргу або тимчасово скасувати обмеження на запозичення, якщо це не відбудеться, то федеральний уряд Штатів може залишитися без грошей, в результаті чого трапиться дефолт.

За словами глави американського Мінфіну Джанет Йеллен дефолт, який може бути оголошений менш, ніж через три тижні, призведе до неконтрольованої рецесії і фінансової кризи.

"Це було б згубно для американської економіки, для глобальних фінансових ринків і для мільйонів сімей і працівників, чия фінансова безпека опиниться під загрозою через затримку виплат", – сказала Йеллен.

Крім цього чиновниця додала, що бездіяльність Конгресу може призвести до затримки виплат пенсій, зарплат військовослужбовців і зростання процентних ставок за кредитними картками, кредитами на автомобілі та іпотеці. Також вона допустила, що ймовірний дефолт змусить країни відмовитися від долара, як від світової резервної валюти.

Водночас міністр висловила думку, що бездіяльний Конгрес може бути небезпечнішим для економіки, ніж пандемія коронавірусної хвороби.

Реклама

"Як би болісно це не було, нездатність вирішити проблему ліміту заборгованості і дефолт за нашими національними зобов'язаннями буде набагато гірше. Ймовірно, це спровокує Історичний фінансовий колапс і призведе нашу економіку до рецесії", – заявила глава Мінфіну.

У банківському холдингу JPMorgan стурбовані тим, що Сполучені Штати можливо наблизилися до свого першого дефолту в історії.

Генеральний директор JPMorgan Джеймі Дімон назвав подібний сценарій "потенційною катастрофою".

За його словами, вже втретє борг США наближається до свого ліміту. Подібні ситуації виникали в 2011 і 2017 роках. Раніше, коли питання виявлялося в центрі уваги, все вдавалося виправити. Джеймі Дімон зазначив, що" Штати ніколи не повинні навіть наближатися до цієї лінії".

Ліміт американського держборгу становить 28,4 трлн доларів. Однак фактично реальний борг вже перетнув цю межу, підскочивши до 28,43 трлн доларів. Конгрес повинен прийняти остаточне рішення щодо ліміту держборгу до 18 жовтня.

У свою чергу республіканці стверджують, що готові підтримати законопроект, який дозволить уряду продовжити роботу до грудня, поки йдуть дебати щодо проекту бюджету на 2022 рік, проте віддавати голоси за документ про підвищення стелі держборгу вони не мають наміру.

"Ми не хочемо допомагати демократам піднімати стелю боргу, поки вони за закритими дверима складають безрозсудний податковий і витратний план історичного масштабу", - заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

У Конгресу ще є час до 00:01 п'ятниці, 1 жовтня, (07: 01 за київським часом), щоб прийняти ці документи, інакше США може зіткнутися з так званим шатдауном (shutdown — зупинка, закриття). Це означає, що уряд не зможе виконувати непершередні функції, а більшість державних службовців будуть змушені тимчасово не працювати.

Так, Конгрес щороку затверджує бюджетні програми за такими напрямками, як правосуддя, наука, енергетика, екологія та ін., і якщо конгресмени або сенатори не встигають домовитися за цими пунктами в строк або якщо президент відмовляється підписати відповідний документ, уряд змушений частково "закритися".