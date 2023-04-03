"Підняли прапор над туалетом": в Україні висміяли фейк Пригожина про захоплення Бахмута

Бахмут - український, росіяни не можуть його захопити, підкреслив Сергій Череватий.

Спростовано фейк про захоплення Бахмута окупантами / Фото: Генштаб ЗСУ, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на вкидання окупантів про те, що над адміністративною будівлею в Бахмуті Донецької області загарбники підняли прапор РФ.

Він підкреслив в Telegram, що Бахмут - це Україна.

"Спокійно реагуйте на фейки тих, хто придумує "пабеду", якої в реальності немає", — заявив Єрмак.

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Бої за Бахмут: що кажуть У Міноборони

Ворог поширює "смішний фейк" про нібито методичку від Збройних сил України українським журналістам про висвітлення ситуації в Бахмуті, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр в Telegram.

"Ворог поширює смішний фейк. У чому наша сила публічної позиції по Бахмуту? Розкриваю секрети роботи. У тому, що ми публічно транслюємо нашу офіційну позицію. Її не треба папірцями передавати – вона публічна", — підкреслила вона.

Маляр нагадала, що щодня є публічна позиція щодо поточних подій президента у вечірніх зверненнях, щодня є позиція Міноборони та Генштабу. При цьому додала, що пресофіцериспікери також щодня повідомляють офіційну позицію.

Заступник Міністра оборони показала поширену росіянами фейкову методичку, де йдеться про нібито штраф для журналістів у 8 тисяч гривень за порушення правил. У так званій методичці сказано, що журналістам заборонено говорити про втрати ЗСУ на Бахмутському напрямку, писати про застарілу техніку, висловлювати сумнів у перемозі ЗСУ в Бахмуті, згадувати про кількість російськомовного населення в Донецькій області, позитивно писати про окупантів.

У ЗСУ спростували фейк РФ про захоплення Бахмута

"Бахмут - український, і вони (росіяни - ред.) нічого не захопили і, м'яко кажучи, дуже далекі від того, щоб це зробити", - заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Reuters.

"Вони підняли прапор над якимось туалетом. Вони прикріпили його збоку невідомо до чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну і добре, нехай думають, що взяли", — прокоментував відео Череватий.

"Навколо будівлі міської ради (Бахмута) йдуть бої, вони нічого не захопили в юридичному сенсі", — уточнив спікер Східного угруповання військ ЗСУ.

Фейк про захоплення Бахмута

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про захоплення Бахмута Донецької області. При цьому він зняв відео імовірно на тлі будівлі міської адміністрації.

"Юридично ми взяли Бахмут. І командири підрозділу, які брали адміністрацію і весь Центральний квартал понесуть і поставлять ці прапори", — йдеться в публікації.

Після цього в мережі опублікували ролик, на якому один з українських захисників спростовує заяву Пригожина про нібито захоплення Бахмута окупантами РФ.

"Артемівськ (стара назва Бахмута, - ред.) він може бути і взяв, але Бахмут – ні. Бахмут стоїть, Бахмут тримається", - уточнив український боєць.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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