Руйнування переправ ЗСУ: у США назвали мету російського удару по дамбі в Кривому Розі

Українські війська намагаються розширити свій плацдарм через річку Інгулець, нагадали в ISW.
Ракетний удар російських окупантів по Карачунській дамбі на Дніпропетровщині було завдано з метою пошкодження українських понтонних переправ нижче за течією.
Як нагадали в американському Інституті вивчення війни (ISW), українські війська намагаються розширити свій плацдарм через річку Інгулець біля Давидового мосту в рамках діючого контрнаступу в Херсонській області.
Уточнюється, що російські сили, ймовірно, націлилися на українську гідротехнічну інфраструктуру в Дніпропетровській області, щоб перешкодити Україні діяти через річку Інгулець.
Удар по Кривому Рогу
Нагадаємо, 14 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами х-22 з літаків стратегічної авіації.
За даними голови Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентина Резніченка, ворог влучив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста.
Голова ОВВА додав, що попередньо, обійшлося без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу залишилися без води. Працюють аварійні служби та рятувальники. Проводиться ліквація наслідків руйнувань.
Рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до майже двох метрів.
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