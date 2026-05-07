В МВС назвали дати можливого масованого удару РФ по Києву - ЗМІ

Юрій Берендій
7 травня 2026, 18:27
У ЗМІ з’явилася інформація про можливу підготовку Росією масованого ракетного удару по Києву після 9 травня.
В МВС назвали можливі терміни масованої атаки РФ по Києву / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія може готувати удар по Києву
  • Масована атака може відбутись 10-11 травня

Російські окупаційні війська можуть готуватися завдати масованого удару по Києву після святкування 9 травня. Про це повідомляє видання "Телеграф" з посиланням на власні джерела в МВС.

"Поки що нам нічого не говорили. Тільки наголошували, що 10-11-го (травня, - ред.) може відбутися масований удар по Києву", – повідомило джерело ЗМІ.

Звідки і якими типами ракет Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Яку нову тактику ударів по Україні застосовує Росія - думка експерта

Як писав Главред, Росія змінила тактику ракетних атак по Україні, поступово зменшуючи залежність від крилатих ракет і роблячи ставку на інші засоби ураження. Про це в ефірі Radio NV повідомив військовий експерт та офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

За його словами, нині російські війська активніше використовують балістичне озброєння. Він також зазначив, що Україна має обмежену кількість засобів протидії, а останні сигнали зі США та Близького Сходу викликають занепокоєння щодо майбутніх поставок боєприпасів до систем Patriot.

Крім того, за словами експерта, РФ дедалі більше покладається на ударні безпілотники, оскільки це дешевий спосіб завдавати значної шкоди. Водночас застосування ракет Х-101 ускладнюється через проблеми з літаками-носіями Ту-95.

"Було відомо ще наприкінці 2025 року, що вони навіть спеціально перебудовували свій ВПК під постачання комплектуючих саме до балістичних ракет. Причому і ракети С-300, С-400, останнім часом ми не бачимо їх використання як ракети земля-земля. Лише як ракети ППО. Це пов’язано з тим, що вони ракети ППО вимушені витрачати на українські обстріли", - підкреслив Крамаров.

Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речниця МЗС РФ Марія Захарова пригрозила, що Київ може стати ціллю масованого удару у разі спроб реалізувати озвучені Володимиром Зеленським заяви щодо можливих атак на Москву 9 травня.

Водночас керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко попередив про високий ризик масованих російських атак по Україні найближчими днями із застосуванням ракет і ударних безпілотників.

Також моніторингові канали повідомляють, що Росія, ймовірно, готує масштабний ракетний обстріл України наприкінці цього та на початку наступного тижня. За попередніми даними, найбільша загроза атак очікується у період з 10 по 12 травня.

Про джерело: Телеграф

Телеграф — українське соціально-політичне інтернет-видання, створене 2012 року. Сайт висвітлює події в Україні та світі. Належить українському бізнесмену Вадиму Осадчому. Головний редактор - Ярослав Жарєнов, пише Вікіпедія.

Телеграф охоплює широкий спектр тем, включаючи політику, економіку, соціальні події, культуру, спорт та новини з фронту. Видання також публікує ексклюзивні матеріали, такі як інтерв'ю з відомими особистостями та аналітичні статті.

новини Києва війна в Україні Київська область ракетний удар атака дронів
