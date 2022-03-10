США не обговорюють розміщення ЗРК Patriot в Україні - Пентагон

Пентагон не розміщуватиме ЗРК в Україні

Можливість розміщення в Україні американських зенітно-ракетних комплексів Patriot не обговорюється. Це означало б присутність американських військових для навчання ЗСУ, повідомив під час брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі.

Сьогодні офіційний представник Пентагону заявив, що розміщення в Польщі зенітно-ракетних комплексів Patriot - тимчасовий захід.

"Ми ясно дали зрозуміти, що американські сили воювати в Україні не будуть", - заявив представник військового відомства.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.