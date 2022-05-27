США не вступатимуть у конфлікт з Росією на Чорному морі - Пентагон

США не відправлятимуть своїх військових в Україну / Reuters

У США не мають наміру відправляти своїх військовослужбовців на війну в Україні - зокрема, в Чорному морі біля Одеси, пише CNN.

Глава пресслужби Пентагону Джон Кірбі нагадав, що Вашингтон не збирається відправляти американських солдатів воювати в Україні.

"Президент ясно сказав, що ми не збираємося відправляти американських солдатів воювати в Україні. Ці слова стосуються й неба над Україною, і потенціалу морського конфлікту з Росією", - сказав він.

Загрози Росії ядерною зброєю

Колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович сказав, що Путін може завдати ядерного удару або по Україні, або по одній з країн НАТО. За його словами, Путін може зважитися на такий крок і вдарити по союзній Києву Польщі, територією якої йде допомога українській державі.

В Американському інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія може анексувати захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього Путін може погрожувати ядерною зброєю, щоб не допустити звільнення регіонів в ході контрнаступу армії України.

Посол у Німеччині Андрій Мельник вважає, що якщо Україна вступить до НАТО, загроза атомної війни повинна знизитися. На його думку, в такому випадку Путін зрозуміє-ядерний удар по Українській державі обернеться такою ж точно відповіддю.

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