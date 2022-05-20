У Пентагоні з'ясували, чи використовує Росія лазерну зброю

Чи використовує Росія лазерну зброю в Україні / Reuters

Міноборони США не знайшло доказів застосування РФ лазерної зброї у війні проти України. Про використання лазерів заявляла Москва, пише видання Sky News.

У Пентагоні не змогли підтвердити застосування російською армією лазерів на території України. Після заяви РФ о використання лазерної зброї для ураження українських безпілотників, американці не виявили ознак, що підтверджують ці слова.

"У нас немає жодних доказів використання лазерів, принаймні, як зброї, в Україні. Ніякого підтвердження цьому немає", - розповів спікер Пентагону Джон Кірбі.

Заява Росії про ядерну зброю

Нагадаємо, цього тижня в Росії заявили, що у війні проти України використовують лазерна зброя. Йшлося про комплекс "задирака", який здатний вражати ціль на відстані до 5 кілометрів, заявив російський віце-прем'єр Юрій Борисов, пишуть пропагандистські ЗМІ Росії.

За його словами, лазерна зброя "вже почала надходити у війська "і" перші зразки вже використовуються " проти України.

При цьому він не став уточнювати, на яких саме напрямках використовується лазерна зброя і наскільки вона ефективна для окупантів.

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