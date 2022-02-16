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США не тиснутимуть на Україну щодо членства у НАТО - Білий дім

16 лютого 2022, 07:15

США не чинитимуть тиск на Україну та інші країни. Зокрема, це стосується вступу або невступу в ті чи інші альянси, заявила Джен Псакі.

Джен Псакі, Україна, НАТО
Джен Псакі заявила, що США не будуть тиснути на Україну щодо вступу в НАТО / Фото Reuters

Вашингтон не планує схиляти Україну до членства в НАТО. Про це заявила прессекретар президента США Джен Псакі у вівторок, 15 лютого.

Вона підкреслила, що держави "мають право на суверенітет і територіальну цілісність, і це їхній вибір", повідомляється на сайті Білого дому.

"Наша позиція полягає в тому, що ми не збираємося тиснути на Україну або будь-яку іншу країну, щоби вона вступала або не вступала в Альянс. Це питання з боку США не порушувалося", - сказала Псакі.

Як повідомляв Главред, днями посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі ВВС Radio 5 допустив відмову від членства України в НАТО, щоби не було війни з РФ.

Пізніше в МЗС України заявили, що слова посла "були вирвано з контексту", а сам дипломат зазначив, що його заява була результатом непорозуміння. Пристайко підкреслив, що Україна не переглядатиме план щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

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Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що двері НАТО для майбутнього членства України залишаються відкритими попри загрозу можливого нападу Росії.

Курс України на членство в НАТО та ЄС

7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до Конституції України (про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), ініційований президентом.

За відповідне рішення проголосували 334 народних депутати.

19 лютого цей закон урочисто підписав у парламенті п'ятий президент України Петро Порошенко.

21 лютого 2019 року зміни до Конституції набули чинності.

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