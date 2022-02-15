Путін вимагає "зараз" закрити двері НАТО для України

Путін висунув ультиматум щодо НАТО / Reuters

Президент РФ Володимир Путін під час прес-конференції за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом прокоментував питання "відстрочки" вступу України в НАТО.

За його словами, відстрочка вступу України в НАТО нічого не змінює, і це питання потрібно "вирішити зараз" і мирними засобами.

Путін і Шольц під час прес-конференції / REUTERS

"Кажуть, що в найближчі роки Україна не буде в НАТО. Що таке кажуть? Нам вже 30 років говорять, що розширення НАТО не буде, але сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого дому", - заявив Путін.

За його словами, питання термінів вступу України в НАТО - "завтра або післязавтра" - нічого не змінює для Росії.

REUTERS

"Ми хочемо вирішити це питання зараз, найближчим часом, в ході переговорного процесу, мирними засобами", - заявив Путін.

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Також Путін заявив, що РФ побоюється, що переговорний процес з євробезпеки може бути необгрунтовано затягнутий. При цьому він підкреслив, що Росія буде домовлятися з партнерами з тих питань, які поставила Москва, для їх вирішення дипломатичним шляхом.

Володимир Путін / REUTERS

Питання відмови України від НАТО

Днями посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в одному з інтерв'ю заявив, що Україна може відмовитися від заявки на вступ до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні.

У Путіна заявили, що офіційно зафіксована відмова України від НАТО стала б "кроком до стабілізації обстановки". Зокрема, допомогла б переговорам щодо так званих "гарантій безпеки".

"Безумовно, якимось чином зафіксована, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО... Безумовно, це був би крок, який би істотно сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російські заклопотаності", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що поки ніхто не дає Україні членства ні в ЄС, ні в Альянсі. Також він заявив, що відмови Києва від НАТО хочуть на Заході.

"Я думаю, що сьогодні багато лідерів трішечки натякають Україні, що можна не піднімати питання членства в Альянсі. Мені здається, ніхто цього вже не приховує", - заявив Зеленський.

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