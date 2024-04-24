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США можуть припинити допомоги Україні: експерт назвав умову

Юрій Берендій
24 квітня 2024, 16:34
Аналітик зазначає, що в разі перемоги Дональда Трампа на виборах він може припинити надання допомоги Україні, щоб змусити її шукати "компроміс з Росією".
США можуть припинити допомоги Україні: експерт назвав умову
Україні слід бути готовою до можливого припинення допомоги США / Колаж Главред, фото: УНІАН

Якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США, він може вирішити припинити надання військової та економічної допомоги Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Водночас, Хара вказав, що передбачити дії Трампа складно, оскільки сам Трамп вважає, що його непередбачуваність є однією з його головних переваг.

"Наприклад, Трамп зустрічався з міністром закордонних справ Великої Британії, після чого офіс Трампа оприлюднив інформацію про те, що вони обговорили питання того, яким чином "припинити вбивства в Україні" (а це не те саме, що підтримувати Україну або її перемогу над Росією)", - вказує експерт.

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Олександр Хара підкреслює, що Україні слід бути готовою до можливості того, що Трамп, після приходу до посади у січні наступного року, може припинити надання допомоги, щоб Україна "знайшла компроміси" з Росією.

"Але цього, ймовірно, не станеться, адже тоді це буде політичним убивством Зеленського, та й українське суспільство не готове на визнання нових "територіальних реалій", як Росія називає незаконну окупацію українських територій. Після того, Трамп, можливо, навпаки, вирішить ще більше допомагати Україні. Адже якщо він побачить, що допомога Україні є популярною як в Америці, так і серед союзників, він може продовжити підтримку України", - додає аналітик.

За його словами, Україні потрібно продемонструвати, що альтернативи військовій та економічній допомозі немає.

Аналітик дода, що якщо, наприклад, при Трампі Україна отримає більше підтримки і завершить цей конфлікт на своїх умовах, Трамп може увійти в історію як той, хто переміг ядерну державу, яка є найбільшою загрозою для національної безпеки США.

"Тим більше, що Росія де-факто є союзником Китаю, Північної Кореї та Ірану. І звичайно, більш логічно українськими руками прибрати російську загрозу, і тоді буде легше впоратися з Китаєм та іншими", - резюмував він.

Хто такий Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.
Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Допомога США для України - вибори в США 2024

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Джо Байден може підписати законопроект щодо надання допомоги Україні на суму понад 60 мільярдів доларів вже сьогодні, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

22 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом надання першого пакета оборонної допомоги Україні під час їх телефонної розмови.

Водночас, за даними колишніх та нинішніх чиновників адміністрації США, на зустрічах у Білому домі та під час переговорів з іноземними лідерами, Дональд Трамп часто характеризував Україну як "тотально корумповану" і повну "жахливих людей", а також називав її "частиною Росії". За даними The Wall Street Journal, під час першої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Німеччині 2017 року російський лідер закликав Трампа визнати претензії Росії на суверенітет над частиною України.

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війна в Україні військова допомога Олександр Хара вибори у США
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