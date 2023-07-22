США готують для України новий пакет допомоги на $400 млн: що до нього увійде

Про новий пакет військової допомоги для України планують оголосити 25 липня. В основному він складається з артилерії, ракет для систем ППО й наземної техніки.

https://glavred.net/world/ssha-gotovyat-dlya-ukrainy-novyy-paket-pomoshchi-na-400-mln-chto-v-nego-voydet-10487506.html Посилання скопійоване

США оголосять про новий пакет військової допомоги / Колаж: Главред, фото: ОП, US Department of Defense

У вівторок, 25 липня, Сполучені Штати Америки планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму до 400 мільйонів доларів.

Цей пакет в основному складається з артилерії, ракет для систем протиповітряної оборони та наземної техніки, оскільки українські військові продовжують контрнаступ. Про це пише Reuters з посиланням на трьох американських чиновників

Як розповіли виданню двоє офіційних осіб, імена яких не називаються, в даний пакет військової допомоги США не включатимуть касетні боєприпаси.

відео дня

У новий пакет увійдуть:

кілька бронетранспортерів Stryker;

обладнання для розмінування;

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

протитанкові засоби, включаючи TOW і Javelin;

боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

Пакет ще допрацюється і може змінитися.

Касетні боєприпаси для України

На початку липня США оголосили про черговий пакет військової допомоги на суму понад 800 млн доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси та інші озброєння.

Президент США Джо Байден заявив, що касетні бомби для ЗСУ покликані забезпечити успіх українського контрнаступу. Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що касетні боєприпаси змінять правила гри.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що поставка касетних боєприпасів США в Україну - "злочин", а Росія нібито "досі не застосовувала" їх.

Інші новини: