ЗСУ - про касетні боєприпаси: нехай Росія знає, що за все приходить розплата

Завдяки країнам-партнерам Україна зможе дати окупантам агресора Росії гідну відповідь на полі бою, сказав речник Збройних сил Сергій Череватий.

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Війська Росії використовують проти України касетні боєприпаси з 2014 року - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, Міноборони

Окупаційні війська Росії в рамках воєн проти Ічкерії, Сирії та України систематично використовували касетні боєприпаси. Вони застосовують їх, завдаючи ударів з реактивних систем залпового вогню Смерч і Ураган. Тепер, завдяки країнам-партнерам, у ЗСУ буде можливість адекватно відповідати їм на такі дії. Про це заявив представник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що російські загарбники використовували касетні боєприпаси в рамках декількох воєн, в тому числі і проти України.

"Росіяни постійно користуються касетними боєприпасами. Це для них стала практика. Починаючи з війни проти Ічкерії, у Сирії, з початку "гібридної війни" 2014 року і потім повномасштабного вторгнення в 2022 році", - зазначив Череватий.

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За його словами, загарбники застосовують касетні боєприпаси для ударів з РСЗВ Смерч і Ураган. Б'ють по українських позиціях і мирних містах. Тепер, завдяки країнам-партнерам, Україна відповість на такі дії.

"В першу чергу вони б'ють ними з таких реактивних систем залпового вогню як "Смерч"і " Ураган". Вони б'ють по наших позиціях і мирних містах касетними боєприпасами. Тому на все приходить час розплати. Завдяки нашим партнерам і в нас з'явиться можливість адекватно їм (окупантам) відповідати", - підкреслив Сергій Череватий.

Касетні боєприпаси для України

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван 7 липня заявив, що ЗСУ озброять касетними боєприпасами. За його словами, Україна потребує такого озброєння для посилення контрнаступальної операції.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що касетні боєприпаси змінять правила гри на полі бою. На думку міністра, озброєння допоможуть ЗСУ звільнити окуповані території.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів про те, що Україна вже отримала касетні боєприпаси. Поки що ЗСУ їх не використовували, проте озброєння повинні посилити українські війська в рамках боїв з російськими окупантами.

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