США, Британія і ЄС розтрощили особисто Путіна жорсткими санкціями

Міністри фінанси Євросоюзу на зустрічі в Парижі затвердили персональні фінансові санкції щодо президента Росії Володимира Путіна
США, Великобританія, ЄС, Канада запровадили санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України.
"Великобританія найближчим часом запроваде санкції проти президента Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова на додаток до пакету санкцій, про який Лондон оголосив вчора", - сказав прем'єрміністр Борис Джонсон.
Джонсон засудив агресію Росію проти України. Він підкреслив, що після цього нападу нормалізації відносин з Москвою неможлива.
Також міністри Фінанси Євросоюзу на зустрічі в Парижі затвердили персональні фінансові санкції щодо президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
Тим часом міністри фінансів 27 країн Євросоюзу погоджують третій раунд санкційних заходів.
"Сьогодні ми внесли в списки президента Путіна і міністра Лаврова", - сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції після зустрічі міністрів.
Пізніше про аналогічні персональні санкції щодо російського керівництва оголосила прес-секретар Білого дому Джен Псакі. Крім Лаврова і Путіна, під санкційні заходи США підпадають члени російської Ради Безпеки.
Джен Псакі підтвердила в розмові з журналісткою CNN Кейтлан Коллінз, що, як вона вважає, тепер Путін не зможе відвідувати США.
США запровадили санкції проти
- Володимира Путіна - президента Російської Федерації, голови Ради Безпеки Росії. Як президент Путін є головнокомандувачем Збройних сил Росії, які зараз здійснюють невиправдане вторгнення в суверенну європейську державу.
- Лаврова Сергія - міністра закордонних справ Російської Федерації, постійного члена Ради Безпеки Росії. Як міністр закордонних справ Лавров висунув помилковий наратив, що Україна є "агресором, оскільки він агресивно намагався виправдати дії Росії в усьому світі. Крім того, як провідний дипломат, який представляє Росію на світовій арені, Лавров допоміг сприяти агресивним діям Росії проти суверенних держав і дозволив Росії деградувати демократію в усьому світі".
- Валентина Матвієнко голова Ради Федерації
- Сергій Наришкін, директор Служби зовнішньої розвідки
- В'ячеслав Володін, спікер Держдуми
- Сергій Іванов, спецпредставник президента з охорони навколишнього середовища, екології та транспорту
- Микола Патрушев, Секретар Ради Безпеки Російської Федерації
- Володимир Дзвін міністр внутрішніх справ
- Олександр Бортніков, директор ФСБ
Що буде заборонено
Вся власність та інтереси у власності зазначених вище осіб, які перебувають у США або у володінні або під контролем осіб із США, заблоковані.
Крім того, блокуються також будь-які організації, які прямо або побічно на 50 або більше відсотків належать одному або декільком заблокованим особам.
Всі операції, які здійснюються особами США або в межах (або транзитом) Сполучених Штатів, які пов'язані з будь-якою власністю або інтересами у власності певних або іншим чином заблокованих осіб, заборонені, якщо вони не дозволені загальною або спеціальною ліцензією, або іншим чином звільнені.
Ці заборони включають будь-який внесок або надання коштів, товарів або послуг будь заблокованої особою або на його користь, а також отримання будь-якого внеску або надання коштів, товарів.
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