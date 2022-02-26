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США, Британія і ЄС розтрощили особисто Путіна жорсткими санкціями

26 лютого 2022, 01:55

Міністри фінанси Євросоюзу на зустрічі в Парижі затвердили персональні фінансові санкції щодо президента Росії Володимира Путіна

Путина
Путін / Reuters

США, Великобританія, ЄС, Канада запровадили санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України.

"Великобританія найближчим часом запроваде санкції проти президента Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова на додаток до пакету санкцій, про який Лондон оголосив вчора", - сказав прем'єрміністр Борис Джонсон.

Джонсон засудив агресію Росію проти України. Він підкреслив, що після цього нападу нормалізації відносин з Москвою неможлива.

Також міністри Фінанси Євросоюзу на зустрічі в Парижі затвердили персональні фінансові санкції щодо президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Тим часом міністри фінансів 27 країн Євросоюзу погоджують третій раунд санкційних заходів.

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"Сьогодні ми внесли в списки президента Путіна і міністра Лаврова", - сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції після зустрічі міністрів.

Пізніше про аналогічні персональні санкції щодо російського керівництва оголосила прес-секретар Білого дому Джен Псакі. Крім Лаврова і Путіна, під санкційні заходи США підпадають члени російської Ради Безпеки.

Джен Псакі підтвердила в розмові з журналісткою CNN Кейтлан Коллінз, що, як вона вважає, тепер Путін не зможе відвідувати США.

США запровадили санкції проти

  • Володимира Путіна - президента Російської Федерації, голови Ради Безпеки Росії. Як президент Путін є головнокомандувачем Збройних сил Росії, які зараз здійснюють невиправдане вторгнення в суверенну європейську державу.
  • Лаврова Сергія - міністра закордонних справ Російської Федерації, постійного члена Ради Безпеки Росії. Як міністр закордонних справ Лавров висунув помилковий наратив, що Україна є "агресором, оскільки він агресивно намагався виправдати дії Росії в усьому світі. Крім того, як провідний дипломат, який представляє Росію на світовій арені, Лавров допоміг сприяти агресивним діям Росії проти суверенних держав і дозволив Росії деградувати демократію в усьому світі".
  • Валентина Матвієнко голова Ради Федерації
  • Сергій Наришкін, директор Служби зовнішньої розвідки
  • В'ячеслав Володін, спікер Держдуми
  • Сергій Іванов, спецпредставник президента з охорони навколишнього середовища, екології та транспорту
  • Микола Патрушев, Секретар Ради Безпеки Російської Федерації
  • Володимир Дзвін міністр внутрішніх справ
  • Олександр Бортніков, директор ФСБ

Що буде заборонено

Вся власність та інтереси у власності зазначених вище осіб, які перебувають у США або у володінні або під контролем осіб із США, заблоковані.

Крім того, блокуються також будь-які організації, які прямо або побічно на 50 або більше відсотків належать одному або декільком заблокованим особам.

Всі операції, які здійснюються особами США або в межах (або транзитом) Сполучених Штатів, які пов'язані з будь-якою власністю або інтересами у власності певних або іншим чином заблокованих осіб, заборонені, якщо вони не дозволені загальною або спеціальною ліцензією, або іншим чином звільнені.

Ці заборони включають будь-який внесок або надання коштів, товарів або послуг будь заблокованої особою або на його користь, а також отримання будь-якого внеску або надання коштів, товарів.

Що відбувається в Україні 25 лютого

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Висадка російського десанту в Миколаєві провалилася. У той же час в ОДА закликали жителів не виходити з дому, не знімати біля вікон і перебувати в кімнатах, де відсутні вікна.

Як повідомлялося, окупанти втратили понад 1000 військових за добу. Збройні Сили України стійко утримують оборону і захищатимуть свою землю від окупанта.

viber
Володимир Путін санкції США санкції проти Росії
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