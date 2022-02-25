В Одесі чути постріли і крики

Передбачається, що пролетів безпілотний апарат.
В Одеси чутні постріли. Відповідні кадри з'явилися в мережі.
Відзначається, що стрілянина відбувається в центрі міста і в районі порту.
Крім цього, люди чують крики.
Думська пише, що тривалість досить довга, тому швидше за все, працює протиповітряна оборона - артилерійські зенітні установки.
Нагадаємо, 25 лютого Миколаївська ОДА заявила про прорив окупантів з боку Херсона. Губернатор Кім заявив, що українські воїни готові прийняти бій.
Також окупанти втратили понад 1000 військових за добу. Збройні Сили України стійко утримують оборону і захищатимуть свою землю від окупанта.
Читайте також:
- У Чернігові атакували будівлю СБУ - вона горить
- Висадка російського десанту в Миколаєві провалилася-губернатор
- Війська РФ обстрілюють лікарні та бригади швидкої допомоги-Ляшко
Автор: Уляна Поліщук