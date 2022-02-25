В Одесі чути постріли і крики

В Одеси чутні постріли. Відповідні кадри з'явилися в мережі.

Відзначається, що стрілянина відбувається в центрі міста і в районі порту.

Крім цього, люди чують крики.

Думська пише, що тривалість досить довга, тому швидше за все, працює протиповітряна оборона - артилерійські зенітні установки.

Нагадаємо, 25 лютого Миколаївська ОДА заявила про прорив окупантів з боку Херсона. Губернатор Кім заявив, що українські воїни готові прийняти бій.

Також окупанти втратили понад 1000 військових за добу. Збройні Сили України стійко утримують оборону і захищатимуть свою землю від окупанта.

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