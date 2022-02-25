Висадка російського десанту в Миколаєві провалилася - губернатор

Висадка російського десанту в Миколаєві провалилася / Фото Reters

У Миколаїв висадився десант на 61-й завод. У місті пройшли бої.

"Миколаїв, не виходимо з дому. Чи не знімаємо біля вікон. Перебувайте в кімнатах, де відсутні вікна", - закликав глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

Читачі Главреда з Миколаєва підтверджують, що в місті чутні постріли.

"Стріляють. Сильно. Голосно. Страшно. Але ми тут тримаємося", - пише місцева мешканка Аня.

Оновлення: Станом на 18:20 ситуація стабілізувалася, уточнив Віталій Кім.

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"Стався інцидент із десантом. Інформацію дати не можу. Зараз все заспокоїлося і все нормально... Всі відпрацювали по евакуації гарненько" - розповів він.

Що відбувається в Україні 25 лютого

Ворог намагається прорватися до Києва, біля Бучі ЗСУ зупинили російську колону. За останніми даними, окупанти були змушені покинути свою військову техніку біля Бучі і відступити.

Миколаївська ОДА заявила про прорив окупантів з боку Херсона. Губернатор Кім заявив, що українські воїни готові прийняти бій.

Київ вступив у фазу оборони через вторгнення росіян, заявив мер столиці України Віталій Кличко. Він закликав жителів міста не виходити з будинків або укриттів.

При цьому окупанти втратили понад 1000 військових за добу. Збройні Сили України стійко утримують оборону і захищатимуть свою землю від окупанта.