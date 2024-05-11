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Супутники Starlink перевантажені через магнітну бурю: Маск "розрюмсався" в Мережі

Дмитро Відоменко
11 травня 2024, 11:01
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Скандальний підприємець Ілон Маск повідомив про підвищене навантаження на супутники Starlink через геомагнітну бурю на Сонці.
Starlink, Маск
Супутники Starlink перевантажені через магнітну бурю: Маск вибухнув постом в X / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Скандально відомий американський комерсант Ілон Маск повідомив про підвищене навантаження на супутники Starlink (належать його компанії SpaceX) через геомагнітну бурю на Сонці. Про це він написав у своїй соцмережі "Х" (екс-Twitter).

"Прямо зараз відбувається потужна геомагнітна сонячна буря - найбільша за тривалий час. Супутники Starlink перебувають під великим тиском, але поки що витримують", - йдеться в тексті.

Як повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень(NOAA), уряд США вперше з жовтня 2003 року випустив попередження про геомагнітну бурю силою G5 (перший за значущістю клас у класифікаційній системі федеральної влади) та плями на Сонці, що перевищують загальну площу Землі в 17 разів.

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Згідно з даними NOAA, сонячна активність пов'язана з виділенням енергії, яка проходить через космос і в кінцевому підсумку досягає Землі.

Як кажуть фахівці, магнітна буря на Землі в ніч із 10 на 11 травня сягнула екстремального рівня потужності G5, який зафіксували вперше із серпня 2005 року. Вони прогнозують, що через неї на Землі можливі пошкодження трансформаторів і руйнування енергетичних систем. І, відповідно, космічних апаратів можуть виникнути проблеми з орієнтацією та каналами зв'язку із супутником.

Хто такий Ілон Маск

Ілон Рів Маск - інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що управляє заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова - міністра цифрової трансформації України - 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато хто сприйняв як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, унаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % упродовж 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію Росії до 1867 року для того, щоб задобрити Путена?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні пора йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США про надання фінансової допомоги Україні і закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну і тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

Скандальні заяви Ілона Маска

Україна не має можливості повернути тимчасово окуповані Росією території, включно з Херсонською та Запорізькою областями. Таку думку висловив американський бізнесмен та інвестор Девід Сакс у соціальній мережі. Його заяву підтримав мільярдер Ілон Маск.

Маск, відомий своїми неординарними висловлюваннями, викликав обурення в Мережі, опублікувавши мем із президентом України Володимиром Зеленським у соцмережі X (раніше - Twitter).

Також, раніше мільярдер заступився в мережі за заарештованого в Україні проросійського блогера Гонсало Ліру і вимагав від президента Зеленського "пояснень".

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