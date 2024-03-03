Путін може прийняти рішення про виведення військ з України: експерт назвав умову

Захід ЗСУ до Криму та масштабне оточення російських військ на півдні можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна прийняти рішення про виведення військ з території України. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.
"Причому ми можемо зайти в Крим раніше, ніж вибити російські війська з півдня материкової України. А вже через Крим зайти в їхній тил. Це цілком можливо", - вказує він.
Крім того, військовий експерт вказує на те, що ще можливий паралельно рейд територією Росії - похід територією Бєлгородської області, де немає мінних загороджень.
"Елементи цього вже здійснював Російський добровольчий корпус. Тобто можливе кілька рейдів одразу - і з території Криму, і захід із Бєлгородської області. Тоді можна буде і перерізати сухопутний коридор не на рівні Мелітополя, а на рівні Бєлгородської області, і оточити угруповання російських військ на півдні, а далі або знищити його, або взяти в полон", - наголошує Валентин Бадрак.
Він резюмує, що для цього потрібні зброя і боєприпаси, чого немає в українців.
"Сміливість і готовність до цього є, а ось зброї немає", - вказує він.
Хто такий Валентин Бадрак
Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.
Війна Росії проти України - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Бахмутському напрямку сили оборони України продовжують відбивати атаки противника у напрямку міста Часів Яр. Про це повідомив заступник командира батальйону ударних безпілотників "Ахіллес", 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич.
Військовий експерт Денис Попович зазначив, що окупанти продовжують перекидати резерви в район Авдіївки для наступальних дій, оскільки вони вважають, що саме там лінія оборони ЗСУ є найслабшою.
Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті повідомили, що російські окупанти готові ризикувати своїми літаками для збереження тактичної переваги на Авдіївському напрямку.
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