Путін може прийняти рішення про виведення військ з України: експерт назвав умову

Військовий експерт наголошує, що для проведення ефективних операцій на фронті, Силам оборони потрібні поставки зброї та боєприпасів.

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Експерт розповів, що може змусити Путіна вивести війська з України / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Захід ЗСУ до Криму та масштабне оточення російських військ на півдні можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна прийняти рішення про виведення військ з території України. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

"Причому ми можемо зайти в Крим раніше, ніж вибити російські війська з півдня материкової України. А вже через Крим зайти в їхній тил. Це цілком можливо", - вказує він.

Крім того, військовий експерт вказує на те, що ще можливий паралельно рейд територією Росії - похід територією Бєлгородської області, де немає мінних загороджень.

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"Елементи цього вже здійснював Російський добровольчий корпус. Тобто можливе кілька рейдів одразу - і з території Криму, і захід із Бєлгородської області. Тоді можна буде і перерізати сухопутний коридор не на рівні Мелітополя, а на рівні Бєлгородської області, і оточити угруповання російських військ на півдні, а далі або знищити його, або взяти в полон", - наголошує Валентин Бадрак.

Він резюмує, що для цього потрібні зброя і боєприпаси, чого немає в українців.

"Сміливість і готовність до цього є, а ось зброї немає", - вказує він.

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Бахмутському напрямку сили оборони України продовжують відбивати атаки противника у напрямку міста Часів Яр. Про це повідомив заступник командира батальйону ударних безпілотників "Ахіллес", 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич.

Військовий експерт Денис Попович зазначив, що окупанти продовжують перекидати резерви в район Авдіївки для наступальних дій, оскільки вони вважають, що саме там лінія оборони ЗСУ є найслабшою.

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті повідомили, що російські окупанти готові ризикувати своїми літаками для збереження тактичної переваги на Авдіївському напрямку.

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