'Штурми тривають 24/7': росіяни націлились на стратегічне місто - боєць ЗСУ

Військовий зазначив, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається динамічною.

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Боєць ЗСУ розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку / Колаж Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap.live

Сили оборони України на Бахмутському напрямку продовжують здійснювати заходи для відбиття атак противника в напрямку міста Часів Яр. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", 92 ОШБР Олесь Маляревич.

Він відзначив, що 92 окрема штурмова бригада разом з іншими підрозділами Сил оборони здійснює оборонні операції на південь від Бахмуту та в районі міста Часів Яр.

"Ситуація продовжує бути напруженою, оскільки ворог визначив Часів Яр як одну із пріоритетних цілей. Окупанти продовжують штурмувати наші позиції 24/7. Втім, сьогодні Сили оборони роблять все можливе, щоб Часів Яр був захищений і не окупований", - розповів Маляревич.

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Військовий зауважив, що успішність оборони кожної окремої позиції сприяє ефективній обороні по всій лінії фронту.

"Ситуація дуже динамічна і все може змінюватись дуже швидко. Це війна. Сили оборони можуть втратити окремі позиції, потім відбувається їх повернення. Варто наголосити, що кожна позиція це лінія оборони та особовий склад. Важливо тримати оборону на кожній позиції для того, щоб вдало оборонятись по всій лінії фронту", - резюмував він.

Що відомо про 92 ОШБР 92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка (92 ОШБр) — формування механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю в бригаду. Дислокується у с. Клугино-Башкирівка, Чугуївський район, Харківська область. Належить до Оперативного командування "Схід". Бригада створена у 2000 році на базі 6-ї дивізії Національної гвардії України. 2011 року її штат скоротили і планували ліквідувати до 2015 року. З початком російсько-української війни 2014 року незначні сили бригади перебували у Харківській області і лише в серпні 2014 року ротно-тактична група була направлена на Донбас у спробі деблокувати оточені під Іловайськом війська. Надалі брала участь у багатьох боях, зокрема у захопленні спецпризначенців ГРУ під Щастям. З 2022 року брала участь у відбитті російського повномасштабного вторгнення на харківському напрямі, і у осінньому контрнаступі. Бригаду названо на честь Івана Сірка — кошового отамана Запорізької Січі у XVII столітті, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Авдіївському напрямку російські війська використовують змішану тактику та усю доступну зброю, проте ЗСУ утримують свої позиції. Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотників 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко (псевдонім "Ахіллес").

Він додав, що якщо місто Часів Яр у Донецькій області буде окуповано, ворог матиме можливість обстрілювати Костянтинівку, Дружківку і Краматорськ.

Війна постійно еволюціонує, і російські окупанти адаптуються до нових умов та змінюють тактику. Ворог почав активніше використовувати ударні дрони вночі, повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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