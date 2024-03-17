Визвольна операція у РФ: Буданов назвав головну мету російських повстанців

Боротьба російських добровольців переходить у нову фазу, підкреслив начальник ГУР.

https://glavred.net/ukraine/osvoboditelnaya-operaciya-v-rf-budanov-nazval-glavnuyu-cel-rossiyskih-povstancev-10550837.html Посилання скопійоване

Кирило Буданов прокоментував рейди повстанців РФ / Колаж: Главред, Фото: t.me/DIUkraine, t.me/russvolcorps

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відзначив внесок російських добровольців у справу захисту України від путінської збройної агресії.

Про це він заявив під час звернення під час Форуму підтримки російських добровольців, повідомив представник Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський у Facebook.

Глава української військової розвідки також привітав "спеціальну визвольну операцію", яку антипутінські повстанці ведуть зараз у Курській і Бєлгородській областях".

відео дня

На думку українського воєначальника, на сьогоднішній день боротьба російських добровольців переходить у нову фазу.

"Ваш обов'язок перед рідною країною не тільки вести боротьбу проти фашистського режиму, а й об'єднати всі здорові опозиційні сили в один сильний кулак і врятувати країну від падіння в прірву. Я вірю у вас, я вірю в нову Росію, яку вам доведеться створити заново", - наводить слова Буданова "Фонд 24.02".

Що відомо про Форум підтримки російських добровольців

У неділю, 17 березня, у Києві відбувся Форум підтримки російських добровольців. У ньому взяли участь представники російських добровольчих підрозділів, а також російські політики: Марк Фейгін, Іван Тютрін, Гаррі Каспаров, Ілля Пономарьов, Олександр Осовцов, Євгенія Чирикова та інші.

Учасники Форуму підписали меморандум про підтримку російських добровольців, які воюють проти путінського режиму. Документ закликає "всіх громадян Росії, які виступають проти політики Кремля, проти агресивної війни РФ з Україною, проти всіх воєн і політичних репресій, розв'язаних злочинною російською владою, підтримувати сили російських добровольців, які воюють проти путінського режиму".

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Операція повстанців на території РФ

Раніше після ударів по цілях у РФ російські повстанці поставили Путіну ультиматум. У РФ зникла навіть видимість виборчого процесу, заявили представники РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.

Нагадаємо, раніше в "Російському Добровольчому Корпусі" опубліковано відео, де російські солдати залишають свої позиції і тікають. "Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і, насамперед, громадяни РФ, покинуті й непотрібні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в РДК заявляли про те, що Росія скукожиться до Підмосков'я. Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.