"Сотні членів екіпажу": у Баренцовому морі загорівся корабель РФ "Адмірал Левченко"

За даними речника українських ВМС, одна із установок російського протичовнового корабля "Адмірал Левченко" загорілась під час військово-морських навчань.

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Загорівся великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Російський великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" загорівся під час військових навчань у Баренцовому морі. Зазначається, що на борту корабля перебуває кілька сотень осіб екіпажу. Про це у своєму Facebook повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

За його словами, наразі російські моряки намагаються боротись за живучість даного корабля.

"Так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала", - написав Плетенчук. відео дня

Крім того, він наголосив, що корабель загорівся під час військово-морських навчань Росії в Баренцовому морі.

"Щоб ви розуміли, там екіпажу кілька сотень. Не "масква" звісно, але теж непогано", - резюмував Плетенчук.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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