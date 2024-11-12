"Сорі, Бацька": Дуда неочікувано "плюнув" в Лукашенка - що зробив лідер Польщі

Присутній на конференції в Баку Дуда чітко висловив свою незгоду.

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Дуда відмовився фотографуватись з Лукашенком / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В Баку проходить конференція ООН з клімату

Чому Дуда не присутній на спільній фотографії разом з іншими учасниками

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився взяти участь у загальному фото на конференції ООН з клімату через присутність білоруського лідера Олександра Лукашенка, повідомляє Polsat News.

На 29-й Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP29) виник конфлікт. Польський лідер Анджей Дуда вирішив не фотографуватись разом з іншими учасниками, бо серед них був Олександр Лукашенко.

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"Це символічний момент, так зване сімейне фото, коли лідери країн-учасниць саміту стоять пліч-о-пліч і позують для групового фото. Президент (Анжей Дуда – ред.) бойкотував цей момент, бо там був лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Так було і минулого року. Це символічне відмежування, серед іншого, у зв'язку з участю Білорусі на українському фронті", – пояснив репортер Гжегож Урбанек.

Спільне фото учасників кліматичного саміту ООН (COP-29) / фото: Polsat News

Щорічна конференція COP29, що стартувала 11 листопада у Баку, є найбільшим світовим заходом, присвяченим проблемам клімату, де беруть участь численні світові лідери.

Присутній на конференції Дуда чітко висловив свою незгоду із запрошенням Лукашенка, і як протест не приєднався до спільного фото учасників COP29.

Останні новини Польщі - що відомо

Як раніше писав Главред, в Раді ЄС відбудеться серйозна дискусія. Як переконаний глава МЗС Польщі, "зараз в Україні відбувається історія".

Також стало відомо, що Польща направить в Україну легіон військових. Там вже прийняли кілька сотень заявок на приєднання до Українського легіону.

А, за версією видання The Times, щоб врятувати Україну від Трампа, Польща створить спеціальний союз із Британією. Поляки переконані, що можлива угода між Путіним і Трампом є серйозним викликом для цивілізованого світу.

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Хто такий Анджей Дуда Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

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