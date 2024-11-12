Польща направить в Україну легіон військових: перші контракти з ЗСУ підписано

У Польщі прийняли вже кілька сотень заявок на приєднання до Українського легіону.

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Після підготовки у Польщі добровольців почнуть відправляти в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Перша група добровольців підписала контракти з ЗСУ

Загальна кількість заявок до Українського легіону зросла до 600

У рекрутинговому центрі, розгорнутому при генконсульстві України в польському Любліні 12 листопада перші добровольці, що виявили бажання приєднатися до Українського легіону, підписали контракти із Збройними силами України.

Як повідомляє "Укрінформ", процедура підписання відбувалася по черзі для кожного із добровольців. Що важливо - усі бажаючі мали змогу ознайомитися із контрактом заздалегідь.

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"Вітаю в Збройних силах України", - сказав керівник рекрутингового центру після підписання контракту з кожним із добровольців.

Петро Горкуша, представник рекрутингового центру на брифінгу для ЗМІ згодом повідомив, що станом на 12 листопада до Українського легіону заявки подали вже більше 600 осіб.

Створення в Польщі Українського легіону - що відомо

Нагадаємо, про те, що Україна та Польща домовилися про формування з громадян України, які перебувають на території країн ЄС, добровольчого військового підрозділу спершу заявив президент Володимир Зеленський.

Згодом Главред повідомляв, що Польща здійснюватиме лише підготовку бійців "Українського легіону", більше ніяких зобов'язань на себе Варшава не брала. Після проходження підготовки у Польщі солдати Українського легіону відправляться в Україну та проходитимуть службу на передовій, захищаючи кордони держави.

Пізніше народний депутат Юрій Камельчук стверджував, що вже у вересні цього року сотні бійців "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ і допомогти їм захищати Україну від збройної агресії Росії. Однак процес затягнувся і добровольців досі не відправили в Україну.

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Що таке Український легіон у Польщі Нагадаємо, нещодавно Україна та Польща підписали угоду про гарантії безпеки. Вона передбачає, що на території Польщі буде сформовано Український легіон із українців, які проживають у країнах Євросоюзу. 11 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що охочих вступити до Українського легіону вже кілька тисяч осіб.

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