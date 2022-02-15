Євросоюз пригрозив Росії санкціями у разі визнання "ЛДНР"

ЄС введе санкції, якщо Росія визнає "ЛДНР" / Reuters

У разі визнання Росією "ЛДНР", Євросоюз розпочне активно діяти і запровадить санкції, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс в Twitter.

"Резолюція Держдуми Росії про визнання так званих "ЛДНР" "суверенними державами" суперечить міжнародному праву. Якщо Росія буде рухатися в цьому напрямку, ЄС має діяти і вводити санкції " - написав Едгарс Рінкевічс.

Визнання "ЛДНР"

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ розглядає два варіанти щодо подальших переговорів щодо Донбасу. Йдеться про участь у процесі США і діалозі з російським главою держави Володимиром Путіним. Прямі переговори президентів підтримують і на Заході.

Також в ЄС висловили побоювання, що окупований Донбас приєднається до РФ. Регіони, які контролюються російськими бойовиками" ДНР "і" ЛНР", стають все ближче до Росії. Тому існує ризик поступового практичного приєднання захоплених районів до Російської держави.

Нагадаємо, Україна просить ОБСЄ скликати термінові позачергові консультації Тристоронньої контактної групи (ТКГ) через можливе визнання Росією так званих "ЛДНР".

Читайте також: