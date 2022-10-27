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"Путін програє": російські еліти розглядають варіанти, як жити без диктатора – The Economist

27 жовтня 2022, 17:51

Еліти в РФ уже розуміють, що Путін програє війну, тому підшуковують того, хто замінить нинішнього диктатора на його посаді.

'Путін програє': російські еліти розглядають варіанти, як жити без диктатора – The Economist
Російські еліти розглядають варіанти, як жити без диктатора – The Economist/ kremlin.ru

На фоні наступу ЗСУ і втечі з Росії все більшої кількості розумних людей російські еліти починають розуміти, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну було помилкою. Вони бачать, що російський диктатор Володимир Путін програє війну, а поразка Росії у війні може призвести до падіння путінського режиму.

Тому еліти РФ уже зараз починають обговорювати, як їм далі жити без диктатора Путіна. Про це пише видання The Economist. Журналісти видання дослідили, яка атмосфера зараз панує в оточенні Путіна, поспілкувавшись з російськими аналітиками і своїми джерелами серед російських еліт.

Бізнесмени і політики в РФ дедалі більше розуміють, що війна проти України була помилкою російського диктатора. Розчарування зростає у міру просування вперед української армії.

На Путіна все частіше дивляться "косими поглядами", адже українські військові успішно дають відсіч російським окупантам, а тим часом з Росії втікають розумні люди.

Проте такі настрої ще не означають, що Путіна найближчим часом усунуть від влади, пише видання. Але серед російських еліт уже розуміють, що в РФ починається найбурхливіший період пострадянської історії. При цьому уряди західних країн хвилюються, що ситуація у країні-агресорці Росії може бути некерованою.

Російський політолог Кирило Рогов вважає, що за усі роки свого перебування на верхівці влади в РФ Путін ще ніколи не був так близько до поразки.

Еліти в РФ також зараз розчаровані мобілізацією, адже вона спонукає тікати з Росії освічених людей. Також стають усе більш відчутними наслідки санкцій.

У виданні зазначають, що Путін програє війну, але не може її зараз завершити, адже для нього це буде приниженням. Еліти тим часом уже можуть почати пошуки того, хто замінить нинішнього диктатора на його посаді.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російський диктатор Володимир Путін не готовий закінчувати війну в Україні та сідати за стіл переговорів. Його висловлювання свідчать про те, що він продовжує переслідувати цілі, заради яких віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може піти на перемовини з РФ, оскільки країна-агресорка висуває Києву окупаційні умови. Кремль хоче, щоб українська держава, мовляв, "визнала" захоплений Крим "частиною Росії" і відмовилася від окупованого Донбасу. Москва не налаштована на реальну розмову і прикриває "прагненням до діалогу" свої загарбницькі цілі.

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