Завершення війни та новий президентський термін для Путіна: ЗМІ розкрили плани Кремля

Володимиру Путіну в РФ готують новий президентський термін / kremlin.ru

Чинний президент РФ Володимир Путін повинен стати переможцем президентської кампанії 2024 року в РФ.

Як пише Медуза з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента РФ, в Кремлі вже проводять наради щодо президентської кампанії 2024 року, яка буде "під Володимира Путіна".

Зазначається, що " спаринг-партнерами" Путіна стануть представники парламентських партій. "Ліберальних кандидатів не буде, навіть для виду".

Співрозмовники Медузи кажуть, що чергова путінська кампанія будуватиметься навколо "антизахідних" наративів. Путін, як завжди, буде міркувати про "повернення величі Росії, боротьбу із Заходом і багатополярний світ".

При цьому в Кремлі мають намір домогтися для Путіна рекордних результатів на прийдешніх виборах.

Війна в Україні

Звернемо увагу, що в Кремлі сподіваються, що до президентських виборів війна з Україною буде закінчена. Але чим саме - неясно.

"Що буде оголошено перемогою? На вибори треба виходити з досягненнями. Наприклад, з певним набором приєднаних територій. Але які це будуть території — це поки неясно", — підкреслило одне з джерел.

Разом з тим один з співпрацюють з Кремлем політтехнологів зізнався, що самим "логічним" і "зрозумілим" варіантом було б взагалі не проводити вибори в 2024 році, а ввести по всій Росії воєнний стан і відкласти голосування.

При цьому співрозмовник підкреслив, що такий сценарій навряд чи можливий, оскільки Путін "любить бачити результати народної підтримки".

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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