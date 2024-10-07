ЗМІ: у Сочі зносять резиденцію Путіна, усе - через українські дрони

Літаки Путіна навіть стали відключати транспондери під час офіційних рейсів диктатора.

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Путін злякався дронів / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Единая Россия

Резиденція диктатора країни-агресорки Володимира Путіна в Сочі Краснодарського краю на стадії ліквідації, зазначають журналісти видання "Проєкт".

Свою резиденцію Путін не відвідував близько 7 місяців, чого, за словами авторів розслідування, не було протягом останніх 10 років.

На супутникових фото, наданих редакцією видання, видно, що в проміжку між лютим і березнем 2024 року робітники знесли головну будівлю комплексу.

Зараз на місці будівлі видніється котлован і будівельна техніка.

Тим часом генсека МАГАТЕ Гроссі в березні 2024 року Путін приймав у цій самій резиденції, але в іншій будівлі - у залі засідань.

Анонімний "знайомий Путіна" у коментарі "Проєкту" пояснив, що диктатор просто боїться атак українських дронів. Це, приміром, підтверджує і той факт, що пілоти президентських літаків із 2023 року почали вимикати транспондери під час офіційних рейсів - щоб їх не можна було "вирахувати" в режимі реального часу на спеціальних веб-ресурсах.

Вибухи в Росії - останні новини

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 7 жовтня, в тимчасово окупованому РФ Криму пролунала серія вибухів. Були атаковані аеродроми "Бельбек" і "Саки". Також у Феодосії горить нафтобаза. Загалом місцеві жителі нарахували до 12-15 вибухів. Також лунали черги з великокаліберної зброї.

До слова, російські окупанти 3 жовтня заявили про вибухи неподалік Курської АЕС в околицях міста Курчатова Курської області. ЗМІ писали про вторинну детонацію, а з космосу було видно пожежу в місці розташування дивного військового ангара.

Крім того, 28 вересня на залізничному мосту в Самарській області Росії стався вибух. Невідомий пристрій здетонував у районі міста Кинель.

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