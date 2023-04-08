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"Злив" документів про плани ЗСУ: у США заявили про масштабне розслідування

Олексій Тесля
8 квітня 2023, 18:04 оновлено 8 квітня, 18:08
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Мін'юст США проведе перевірку через ймовірний витік секретних даних.
Україна, США
У США вивчать ситуацію у зв'язку з ймовірним витоком секретних даних / УНІАН

Міністерство юстиції США починає розслідування нібито витоку секретних документів, в яких може міститися "інформація про підготовку ЗСУ до контрнаступу".

У Мін'юсті США відмовилися уточнювати будь-які подробиці про розслідування, повідомляє Sky News.

Там лише відзначили, що знаходяться в контакті з Пентагоном з цього питання.

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Звернемо увагу на те, що раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував появу в ЗМІ матеріалів про підготовлюваний український контрнаступ.

Дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки, підкреслив він.

Що відомо про злив даних підготовки контрнаступу

Раніше американське видання New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram на тижні з'явилися нібито засекречені документи з подробицями секретних планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом на РФ, які, втім, не містять конкретних планів битв. За даними видання, Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

"Військові аналітики заявили, що документи, схоже, були змінені в деяких частинах в порівнянні з їх початковим форматом, завищуючи американські оцінки загиблих українських військових і занижуючи оцінки загиблих російських військ. Ці зміни можуть вказувати на спробу дезінформації з боку Москви, сказали аналітики. Але розкриття інформації в оригінальних документах, які виглядають як фотографії діаграм передбачуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів, а також інших планів, являє собою значне порушення американської розвідки в зусиллях з надання допомоги Україні", — повідомило видання.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

Читайте більше:

новини США новини України війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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