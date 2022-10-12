Байден жорстко відповів на ядерні погрози Путіна і ракетні удари по Україні

Байден / Посольство США в Україні, Reuters

Президент США Джо Байден відповів журналістам на питання про масову ракетну атаку України.

Як повідомила кореспондента CNN Мін Юнг Лі в Twitter, Байден назвав "занадто жорстокими" недавні атаки Росії по українській цивільній інфраструктурі.

Також Байден знову оцінив ризики російського ядерного удару по Україні. Він вважає, що президент РФ Володимир Путін не піде на цей крок, передає CNN.

"Я не думаю, що він це зробить. Я вважаю безвідповідальним з його боку, як світового лідера однієї з найбільших ядерних держав світу, говорити про те, що він може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні", - додав Байден.

За словами американського президента, навіть погрози ядерною зброєю з вуст Путіна мають дестабілізуючий ефект.

Байден також попередив, що Пентагон заздалегідь розробив варіанти дій на випадок застосування Путіним ядерної зброї.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях.

Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

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