УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Байден жорстко відповів на ядерні погрози Путіна і ракетні удари по Україні

12 жовтня 2022, 17:59

За словами американського президента, навіть погрози ядерною зброєю з вуст Путіна мають дестабілізуючий ефект.

Байден ВСУ
Байден / Посольство США в Україні, Reuters

Президент США Джо Байден відповів журналістам на питання про масову ракетну атаку України.

Як повідомила кореспондента CNN Мін Юнг Лі в Twitter, Байден назвав "занадто жорстокими" недавні атаки Росії по українській цивільній інфраструктурі.

Також Байден знову оцінив ризики російського ядерного удару по Україні. Він вважає, що президент РФ Володимир Путін не піде на цей крок, передає CNN.

"Я не думаю, що він це зробить. Я вважаю безвідповідальним з його боку, як світового лідера однієї з найбільших ядерних держав світу, говорити про те, що він може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні", - додав Байден.

За словами американського президента, навіть погрози ядерною зброєю з вуст Путіна мають дестабілізуючий ефект.

Байден також попередив, що Пентагон заздалегідь розробив варіанти дій на випадок застосування Путіним ядерної зброї.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях.

Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Читайте також:

війна в Україні Джо Байден війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:00

ЗСУ "відкобзонять" ще більше росіян: Україна отримає від Німеччини додаткові РСЗВ та САУ

18:50

Високі стосунки: Дмитро Монатік розповів, як дружина вибирала подарунки для його подружок

18:42

Коштує копійки, а користі на мільйон: як використовують господарське мило

18:35

Канада виділяє Україні 47 млн доларів: на що витратять грошіВідео

18:00

Притула надіслав осоромленому Ілону Маску книгу з історії УкраїниВідео

Реклама
17:59

Байден жорстко відповів на ядерні погрози Путіна і ракетні удари по УкраїніВідео

17:45

Путіну хочуть "підкласти свиню": Огризко розповів, хто пішов проти диктатораВідео

17:39

У столиці відкриються Алеї пам’яті захисників УкраїниВідео новости компании

17:10

"Кошмар, це що за чудо": Кіркоров змінив імідж і шокував усіхВідео

17:04

Олександр Педан показав рідкісне фото своєї "гранатової" дружини

16:55

"Досить бухати, хлопці! Весь світ регоче!": Ветлицька обложила росіян

16:48

Командир кинув і втік: "чмобік" здався в полон у першому бою і розповів про купу проблем в армії РФВідео

16:45

"Старий людоїд!": Тіна Кароль рознесла Путіна прокльонами

16:43

Починається кривавий період: Україну чекають масові руйнування і лиха - гороскопВідео

16:23

Рамштайн-6: ЗСУ змінили динаміку війни, допомога Україні посилиться - ПентагонВідео

16:23

Прикмети на 13 жовтня: які 2 речі не можна робити в найнебезпечніший день жовтняВідео

16:09

"Путіна хочуть зробити цапом відбувайлом": дипломат розповів про переговори наближених диктатора із ЗаходомВідео

16:07

"Перестаньте постити Земфіру": Осадча закликала українців не шукати "хороших росіян"

16:01

Дати більше ППО: генсек НАТО заявив про збільшення військової допомоги Україні

15:56

"Сподіваюся, що наступного року ми тебе звільнимо": Сенцов емоційно звернувся до Криму

Реклама
15:11

В Україні впадуть ціни на яйця: коли чекати різкого зниженняВідео

15:08

Зірка Теорії великого вибуху Кейлі Куоко вагітна первістком

15:05

ФСБ підготувала план відступу для своїх офіцерів з окупованої УкраїниВідео

15:01

Зима буде дуже важкою: коли чекати аномальних морозівВідео

14:53

Єфросиніна гнівно обрушилася на росіян, які пораділи ракетним ударам по УкраїніВідео

14:52

6-річна дівчинка втратила обидві ноги через обстріл окупантами НікополяФотоВідео

14:49

Путіна чекає смерть: його усунуть впливові в РФ люди - ОгризкоВідео

14:23

Окупанти залишилися відразу без 4 вертольотів: ЗСУ за 18 хвилин покошмарили війська ПутінаВідео

14:21

Ксенія Мішина в спідній білизні оголила сталевий прес і похизувалася чудесами гнучкості

14:14

В Італії українці провчили італійця за прапор РФ: закидали яйцями і змусили знятиВідео

14:07

"Можна разок": росіянка в Німеччині закликала Путіна бомбити ДрезденВідео

14:06

Видавлювати по краплі: як заощадити воду в домашніх умовах

13:37

РФ розпадеться або її контролюватиме Захід: дипломат пояснив, що в Росії є 2 варіанти майбутньогоВідео

13:27

Смачні млинці на Покрову Пресвятої Богородиці, які приносять багатство в будинок: швидкий рецептВідео

13:00

Гороскоп на завтра 13 жовтня 2022: Тельцям - успіх, Стрільцям - знайомство, Рибам - зміна планівВідео

12:54

Проїхав 2 тис. км і "денацифікувався": ЗСУ ліквідували беззубого старшину з Пермського краюВідео

12:40

Уперше в історії людству вдалося змінити траєкторію руху астероїда

12:30

Ольга Сумська розповіла про "могилізацію" російського зятя: "Це найстрашніша тема"

12:21

Батьків з дитиною завалило у погребі, але вони вижили: під Запоріжжям сім’ю витягли з-під завалівВідео

12:18

Брак потужності: у Києві та області масово і віялово відключають світлоФото

Реклама
12:07

Досвідчені господині миють посуд кетчупом: результат приємно здивує

12:00

Путіна усунуть свої ж, а після того Росія буде змушена дослухатися до порад Вашингтону – ОгризкоВідео

11:37

У Пентагону є план: Байден спрогнозував, чи застосує Путін ядерну зброю

11:35

На Київщині бджоли самі "розмінували" замінованаванй окупантами вуликФотоВідео

11:29

Померла легендарна "Джессіка Флетчер" - зірка серіалу Вона написала вбивство

11:29

"Буданов - мета номер один": у РФ звинуватили начальника ГУР України у вибухах на Кримському мостуВідео

10:53

Чудова, як завжди: рідкісний вихід Софі Лорен в 88 років

10:49

У РФ почалася гонка на роль нового господаря Кремля: в Politico описали два сценарії для Путіна

10:45

Британія виявила "ахіллесову п'яту" в іранських дронах: названо їх слабке місцеВідео

10:35

Тепер офіційно: британський королівський палац оголосив дату коронації Чарльза III і КаміллиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти