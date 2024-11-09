'Занадто велике прохання': США відмовили Києву в пріоритеті поставок ATACMS – WSJ

Київ наполягає на постачанні балістичних ракет високої дальності ATACMS, пише WSJ.

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/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army

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Остін відхилив нещодавнє прохання президента Зеленського

Київ наполягає на постачанні ракет ATACMS

Міністр оборони США Ллойд Остін відхилив нещодавнє прохання президента Володимира Зеленського надати Україні пріоритет у постачанні ATACMS порівняно з іншими покупцями.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на двох американських чиновників і радника українського уряду, Остін сказав Зеленському, що порушити давні угоди з іншими покупцями було б "занадто великим проханням".

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Київ наполягає на постачанні балістичних ракет високої дальності ATACMS, заявляючи, що вони дадуть змогу завдавати ударів далеко за лінією російського фронту. Пентагон неохоче відправляє додаткові ATACMS, стверджуючи, що Росія перемістила літаки та інші цінні цілі за межі досяжності, однак не дає дозволу бити по цілях на території Росії.

/ Инфографика Главреда

У серпні повідомлялося, що Україна передала США список цілей для атак, підтверджуючи, що це все важливі військові об'єкти. Однак дозвіл досі не отримано.

Водночас The Wall Street Journal зазначає, що адміністрація Байдена побоюється, що після вступу Дональда Трампа на посаду президента США в січні допомога Україні значно скоротиться. Передавши Києву якомога більше військової допомоги до січня, чиновники адміністрації Байдена сподіваються забезпечити Україні сильнішу позицію на переговорах і зміцнити її оборону, зазначає видання. У зв'язку з поспіхом США може зіткнутися з серйозними логістичними перешкодами.

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що США профінансують виробництво українських дронів на 800 мільйонів доларів, розповів у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Разом з тим, глава Пентагону Ллойд Остін під час виступу в Києві 21 жовтня наголосив, що Америка захищатиме "кожен дюйм" території НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. Його загальна вартість 425 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони США.

Як раніше повідомляв Главред, США планують надати Україні кілька пакетів військової допомоги протягом жовтня-грудня 2024 року. За словами президента України Володимира Зеленського, загальна сума пакетів - 500-750 млн доларів.

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