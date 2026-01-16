Трамп отримав бажану Нобелівську премію миру, але є один несподіваний нюанс

Білий дім опублікував фото, на якому Трамп тримає велику рамку із зображенням медалі.

Трампу передали Нобелівську премію миру / Колаж: Главред, фото: X/@WhiteHouse, скріншот із відео

Коротко:

Трамп прийняв Нобелівську премію миру

Нагороду йому передала лідерка опозиції Венесуели

Президент США Дональд Трамп отримав Нобелівську премію миру, яку йому віддала лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Білий дім, де опублікували фото Трампа й Мачадо, на якому лідер США тримає велику рамку із зображенням медалі.

"Президенту Дональду Дж. Трампу з вдячністю за Ваше надзвичайне лідерство у сприянні миру через силу", - йдеться у повідомленні. відео дня

Трамп вчинок Мачадо назвав "чудовим жестом взаємної поваги".

"Марія вручила мені свою Нобелівську премію миру за виконану роботу. Такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє!" - написав він у соцмережі.

Нагадаємо, що раніше Мачадо публічно заявляла про намір "поділитися" своєю Нобелівською премією миру з Дональдом Трампом. Проте Норвезький нобелівський комітет наголосив, що це неможливо.

У комітеті підкреслили, що після оголошення лауреатів Нобелівської премії вона не може бути скасована, розділена чи передана іншій особі. Рішення є остаточним і незмінним.

Трампу вручили Нобелівську премію миру / фото: X/@WhiteHouse

За що Мачадо отримала Нобелівську премію миру

10 жовтня минулого року, Нобелівський комітет оголосив ім’я лауреатки Нобелівської премії миру 2025 року. Відзнаку отримала Марія Коріна Мачадо - представниця венесуельської опозиції та одна з провідних лідерок демократичного руху країни.

Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську Премію Миру 2025 року Марії Коріні Мачадо за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії.

Нобелівська премія миру / Інфографіка: Главред

Нобелівська премія миру - що відомо

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами 9 жовтня, що Україна готова номінувати президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Однак ця номінація стане можливою за однієї умови: якщо Трамп, перебуваючи на посаді глави Білого дому, зможе забезпечити припинення вогню в Україні.

Тим часом експерт і журналіст Вадим Денисенко передбачив та пояснив, чому очільник Штатів Дональд Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. На його думку, для президента США Нобелівський комітет миру - це, схоже, частина культури вибачень.

У 2024 році нагороду отримала Nihon Hidankyo - японська організація, що об’єднує постраждалих від атомних бомбардувань.

