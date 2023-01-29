Скандальний Орбан вибовкав плани свого "закадики" Путіна щодо війни в Україні

Причиною війни в Україні є бажання Володимира Путіна знову переобратися на пост президента РФ. Це випливає із заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Його цитує видання Tichys Einblich після спілкування угорського політика з журналістами під час зустрічі в Будапешті.
Орбан упевнений в тому, що поразка в розв'язаній в Україні війні не дозволить Путіну перемогти на майбутніх президентських виборах навіть з масовими фальсифікаціями.
Він також вважає, що швидкого завершення війни не буде і нагадав про нарощування Росією військових ресурсів – мілітаризація економіки, розгортання військових виробництв і мобілізація чоловіків в армію.
Крім того, Орбан вирішив, що західна зброя українцям не допоможе. При цьому друг кремлівського диктатора чомусь упевнений в тому, що в Україні рано чи пізно закінчаться людські ресурси, що стане причиною закінчення війни.
Раніше Орбан зробив нову скандальну заяву з приводу війни в Україні. Він упевнений в тому, що українці можуть воювати, поки США будуть підтримувати їх зброєю і грошима.
При цьому він підкреслив, що Угорщина вже зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а також поскаржився на те, що зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.
Також в Інтернеті з'явилася фотографія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в шарфі з картою "великої Угорщини", на якій позначені території, що належать Україні та Румунії – Закарпаття та Трансільванія. Сам Орбан пізніше намагався виправдатися за свій вчинок.
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