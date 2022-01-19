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У ВООЗ розвіяли міфи про штам Омікрон і закликали бути напоготові

19 січня 2022, 07:18

Люди недооцінюють небезпеку штаму коронавірусу Омікрон та його вплив на пандемію. Омікрон також призводить до важкої форми захворювання і смертей.

Гебрейсус
Гебрейсус закликав не недооцінювати штам коронавірусу Омікрон / Фото Reuters

Пандемія коронавірусу ще не закінчилася та у світі не виключена поява нових COVID-штамів. Про це заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус і закликав не недооцінювати штам коронавірусу Омікрон.

"Не помиляйтеся, Омікрон призводить до госпіталізації та смерті, навіть менш важкі хворі наповнюють медустанови. З його неймовірним глобальним зростанням можуть з'явитися і нові варіанти, тому відстеження і оцінка залишаються критично важливими. Пандемія аж ніяк не завершена", - сказав глава ВООЗ під час брифінгу в Женеві 18 січня, передає ВВС.

Гебрейесус підкреслив, що COVID-штам Омікрон є небезпечним. Хоча в середньому його вважають менш складним, "розповіді про те, що це легке захворювання, вводять в оману". Глава ВООЗ додав, що Омікрон також призводить до важкої форми захворювання, а в деяких випадках і до смертей. Люди недооцінюють небезпеку цього штаму коронавірусу та його вплив на пандемію.

"Не помиляйтеся, Омікрон призводить до госпіталізації та смерті, і навіть менш важкі випадки заповнюють медичні установи... Омікрон може бути в середньому менш важким, але розповіді про те, що це нешкідливе захворювання, вводить в оману (...) і забирає більше життів", - сказав Гебрейесус.

Думку глави організації поділяє і директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майк Райан. Він зазначив, що підвищена трансмісивність штаму Омікрон, ймовірно, спровокує зростання захворюваності. І особливо це може спостерігатися в країнах, де вакциновано найменше людей.

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"Експоненціальне зростання випадків, незалежно від тяжкості окремих варіантів, призводить до неминучого збільшення госпіталізацій та смертей", – сказав експерт.

Зазначимо, за останній тиждень на планеті зафіксували понад 18 мільйонів нових заражень коронавірусом.

Як писав Главред, компанія Sinovac заявила, що її вакцина від коронавірусу CoronaVac захищає від нового поширеного штаму Омікрон і забезпечує сильну імунну відповідь організму. У компанії розповіли, що бустерну дозу препарату випробовувані отримали через шість місяців після першої вакцинації.

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