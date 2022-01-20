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Ляшко перерахував основні відмінності Омікрона від інших штамів

20 січня 2022, 10:26

Як каже міністр Віктор Ляшко, хвора на штам Омікрон людина може заражати інших практично відразу - вже в першу добу після власного інфікування

Віктор Ляшко
Віктор Ляшко / УНІАН

Керівник Українського МОЗ Віктор Ляшко перерахував найважливіші відмінності Омікрона від інших штамів COVID-19. Таку інформацію чиновник озвучив у рамках традиційного брифінгу.

Зокрема, каже Ляшко у Омікрона в кілька разів коротший інкубаційний період.

Крім того, за словами чиновника, у такого штаму:

  • набагато коротший інкубаційний період - за попередньою інформацією, він становить від двох до п'яти діб;
  • поширюється в сім разів швидше - в порівнянні з раніше циркулюючим штамом Дельта;
  • хвора людина може заражати інших вже в першу добу після власного інфікування;
  • частіше виникає біль у горлі (у 53% випадків проти 34% для дельти). Проте, автори проведених досліджень відзначають - біль в горлі не можна вважати специфічною саме для симптомів Омікрона;
  • у порівнянні з попередніми штамами, Омікроном значно частіше хворіти діти.

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар країни Ігор Кузін раніше попереджав, що МОЗ прогнозує нову хвилю COVID-19 в Україні вже через півтора-два тижні. Пікові показники захворюваності можуть фіксуватися в лютому-березні. Поступова стабілізація ситуації очікується в квітні.

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