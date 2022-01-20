Ляшко перерахував основні відмінності Омікрона від інших штамів

Як каже міністр Віктор Ляшко, хвора на штам Омікрон людина може заражати інших практично відразу - вже в першу добу після власного інфікування
Керівник Українського МОЗ Віктор Ляшко перерахував найважливіші відмінності Омікрона від інших штамів COVID-19. Таку інформацію чиновник озвучив у рамках традиційного брифінгу.
Зокрема, каже Ляшко у Омікрона в кілька разів коротший інкубаційний період.
Крім того, за словами чиновника, у такого штаму:
- набагато коротший інкубаційний період - за попередньою інформацією, він становить від двох до п'яти діб;
- поширюється в сім разів швидше - в порівнянні з раніше циркулюючим штамом Дельта;
- хвора людина може заражати інших вже в першу добу після власного інфікування;
- частіше виникає біль у горлі (у 53% випадків проти 34% для дельти). Проте, автори проведених досліджень відзначають - біль в горлі не можна вважати специфічною саме для симптомів Омікрона;
- у порівнянні з попередніми штамами, Омікроном значно частіше хворіти діти.
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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар країни Ігор Кузін раніше попереджав, що МОЗ прогнозує нову хвилю COVID-19 в Україні вже через півтора-два тижні. Пікові показники захворюваності можуть фіксуватися в лютому-березні. Поступова стабілізація ситуації очікується в квітні.
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Автор: Дмитро Відоменко