В Росії вимагають усунути Путіна з президентського крісла/ Reuters

В Росії вимагають, щоб депутати Федеральних Зборів РФ розпочали процедуру усунення Володимира Путіна з посади президента. З відповідною вимогою виступив російський громадський та політичний діяч, президент фонду "Перспектива" Леонід Гозман.

Він повідомив про це на своїй сторінці у Facebook і наголосив, що народ має право використовувати такий механізм усунення глави держави, хоч і розуміє, що російські депутати все одно не скидатимуть диктатора.

"Я, Гозман Леонід Якович, вимагаю від депутатів Федеральних Зборів РФ негайно розпочати за передбаченими Конституцією РФ процедурами процес усунення з посади президента РФ В.В.Путіна. Розумію, що вони цього не зроблять, хоча саме в цьому їхній обов'язок. А мій обов'язок – вимагати цього", – наголосив Гозман.

При цьому він зазначив, що не отримував жодної винагороди за висунення такої вимоги від будь-яких країн чи організацій.

"До уваги органів: у цьому тексті немає ознак дискредитації Збройних сил РФ, а також висловлення неповаги до влади в непристойній формі – і те, і те заборонено законом. Інформую, крім того, що за публікацію цього тексту я не отримував ні винагороди, ні обіцянки винагороди у будь-якій формі від зарубіжних чи російських громадян та організацій", – написав громадський та політичний діяч.

Нагадаємо, раніше у посольстві Китаю у Вашингтоні заявили, що вони не чули, щоб Росія зверталася до Китаю за військовою допомогою після вторгнення в Україну. Про те, що РФ нібито звернулася до Китаю і попросила військову та фінансову допомогу, повідомили раніше західні ЗМІ.

Раніше голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, що Росія вичерпала свою фінансову подушку. Ще буквально 3-5 днів і для росіян радянське поняття дефіциту знову стане реальністю, бо через заморожені активи Росія не має змоги стримувати кризу.

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