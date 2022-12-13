Путін боягузливо відмінив щорічну пресконференцію: у розвідці Британії назвали причину

У Кремлі бояться, що захід може перетворитися на "несанкціоноване обговорення" війни проти України.

Путін вперше за 10 років відмінив щорічну пресконференцію за підсумками року/ kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін вперше за 10 років відмінив свою щорічну пресконференцію за підсумками року. Такий крок може вказувати на те, що він боїться відповідати на запитання, пов’язані з війною Росії проти України.

У Кремлі зростає занепокоєння через те, що в Росії поширюються антивоєнні настрої. Про це розповіли у розвідці Великої Британії.

Зазначається, що в РФ пресконференція Путіна за підсумками року була дуже важливою подією. Часто цей захід Кремль використовував для того, щоб показати нібито "чесність" російського диктатора. Тому відміна заходу вперше за 10 років повинна мати суттєву причину.

"Хоча питання майже напевно зазвичай перевіряються заздалегідь, скасування пов’язане із занепокоєннями, які зростають, щодо поширеності антивоєнних настроїв у Росії", – кажуть у британській розвідці.

Аналітики вважають, що у Кремлі бояться перетворення будь-якого заходу за участі Путіна на "несанкціоноване обговорення" війни проти України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вперше з 2012 року скасував свою щорічну пресконференцію. Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков. Проведення традиційного великого новорічного прийому в Кремлі цього року також не планується.

Журналіст і блогер Юрій Богданов пояснив, що Путін справедливо боїться трьох речей:

Того, що будь-який вияв публічності на тему невдач нівелює політичний капітал диктатора; Зростання невдоволення особисто до нього; Формування запиту на зміну влади.

Читайте також: