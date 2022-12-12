'Це нонсенс': Жданов розповів, скільки російських генералів 'відкобзонили' українські воїни

Жданов зазначив, що у війні з Україною РФ втратила найкращі льотні екіпажі і тепер у окупантів залишились тільки погано підготовлені до бойових дій льотчики.

Жданов заявив, що Росія втратила 13 генералів / ua.depositphotos.com, УНІАН

За час повномасштабної війни українські захисники знищили колосальну кількість ворожої техніки, а також ліквідували близько 93 000 росіян. Серед знищених загарбників є і генерали. Так, ЗСУ успішно "демілітаризували" 13 російських генералів, що є рекордним показником. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube каналі.

"Світова історія не знала такої масової ліквідації генералів за такий короткий період. За дев'ять місяців війни втратити 13 генералів – це нонсенс, це рекорд для Книги Гіннеса", - сказав Жданов.

Військовий експерт також зауважив, що РФ наразі відчуває гостру нестачу танків. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення російська армія мала на озброєнні приблизно 3 500 танків. Проте зараз у загарбників залишилось близько 500 танків. Ба більше, вони можуть перебувати в незадовільному стані та потребувати ремонту. Саме тому росіяни наразі звертаються за допомогою до Білорусі.

Окрім того, як підкреслив Жданов, РФ також втратила найкращі льотні екіпажі і тепер у окупантів залишились тільки погано підготовлені до бойових дій льотчики. Тому, за словами експерта, наразі російська авіація не несе великої загрози для України.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Втрати України та Росії на війні

Нещодавно радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що втрати української армії на війні з Росією – державна таємниця. Їх не можна озвучувати, аби не дозволити противнику оцінювати ефективність своїх операцій. Водночас Арестович назвав приблизну кількість загиблих. За його словами, на війні загинуло від 10 до 20 тисяч українських військових.

Як зазначив Арестович, в України багато поранених, проте всі вони через деякий час повертаються до бою. Водночас у Росії багато вбитих. Співвідношення вбитих українських військових до російських – щонайменше 1 до 7.

Раніше керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж заявляв, що влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, більше 55 тисяч росіян уже вбиті і 60-70 тисяч поранені. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями та каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

Ба більше, російське командування приховує причини загибелі мобілізованих росіян перед новою хвилею призову, щоб запобігти бунтам в армії. У зв’язку з цим командири розповідають родичам ліквідованих окупантів, що ті нібито "заснули та не прокинулись".

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