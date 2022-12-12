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Хвалитися більше нічим: Путін вперше за 10 років скасував свою щорічну пресконференцію

12 грудня 2022, 15:49
Проведення традиційного великого новорічного прийому в Кремлі цього року також не планується.
Хвалитися більше нічим: Путін вперше за 10 років скасував свою щорічну пресконференцію
Путін скасував щорічну пресконференцію / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін вперше з 2012 року скасував свою щорічну пресконференцію. Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише РБК.

За словами Пєскова, великої пресконференції Путіна до нового року "не планується". Проте, прессекретар президента РФ припустив, що диктатор "знайде можливість поговорити з кремлівським пулом".

"Великої пресконференції до нового року не буде. Разом з тим, ми розраховуємо, що все-таки президент знайде можливість поспілкуватися з журналістами (з кремлівського пулу, - ред.), як він робить це регулярно, у тому числі в ході закордонних візитів", - сказав Пєсков.

Він додав, що проведення традиційного великого новорічного прийому в Кремлі цього року також не планується.

Зауважимо, що глава Кремля зазвичай під час великої пресконференції підсумовував досягнення за рік, що минув. Починаючи з 2012 року підсумкова пресконференція проходила саме у грудні. Це вперше за 10 років, коли захід був скасований.

Війна Росії проти України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що Україна готова брати участь у перемовинах з Росією, якщо вони базуватимуться на територіальній цілісності держави в кордонах 1991 року. Перший крок, який може зробити Москва для діалогу – виведення всіх своїх військ з української території.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія вже, мовляв, не ставить перед собою завдання "зміни влади" в Україні. За його словами, нібито "спецоперація" переслідує "інші цілі".

Глава Пентагону Ллойд Остін попередив, що якщо війна в Україні затягнеться, а ЗСУ продовжать перемагати на полі бою, Путін знову може перейти до ядерних погроз на адресу української держави.

За його словами, якщо агресорку Росію не зупинити, її поведінка стане сигналом іншим автократам світу, які захочуть роздобути ядерну зброю.

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війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України
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